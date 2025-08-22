Το δείπνο Μητσοτάκη – Μέρντοχ, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και μια ελληνοϊταλική συμμαχία

Συνεχίζονται οι θερινές διακοπές (για όσους έχουν και μπορούν) και τα νησιά παραμένουν γεμάτα με σελέμπριτις αλλά και πολιτικούς. Κι εκεί που λες ότι όλα κυλούν χαλαρά με βουτιές και ουζάκια, η θάλασσα φέρνει κοντά τις πιο απίθανες παρέες.

Έτσι έγινε στην Τήνο, όπου το βράδυ της Πέμπτης μοιράστηκαν κατά πληροφορίες το ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ο πανίσχυρος μεγιστάνας των media (ιδιοκτήτης των Fox News, Wall Street Journal, Times, New York Post, Sun μεταξύ άλλων). Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχοντας τις συζύγους τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Ελένα Ζούκοβα στο πλευρό τους, βρέθηκαν σε γνωστή ψαροταβέρνα του νησιού.

Στο τραπέζι προστέθηκαν και κορυφαία στελέχη του ομίλου Μέρντοχ – η διευθύνουσα σύμβουλος Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ. Κι αν το μενού είχε φρέσκο ψάρι, οι συζητήσεις είχαν σίγουρα περισσότερο «ζουμί».

Ο Μέρντοχ έφτασε στην Τήνο με τη θαλαμηγό M’BRACE, συνεχίζοντας το tour του στα ελληνικά νησιά. Μόλις την προηγουμένη, είχε αγκυροβολήσει στη Σκιάθο στην παραλία Διαμάντι (όπως αποκάλυψε με σχετικές φωτογραφίες το skiathos channel), τραβώντας βλέμματα και σχόλια.

Προς το παρόν…βιβλίο

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο προσκήνιο. Όχι απλώς ως πρώην πρωθυπουργός που σχολιάζει τις εξελίξεις, αλλά με διάθεση να ξαναπιάσει το τιμόνι της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Οι τελευταίες του παρεμβάσεις δείχνουν πως είναι αποφασισμένος να πει τη δική του εκδοχή για την κρίσιμη περίοδο των μνημονίων και του δημοψηφίσματος του 2015.

Άκρως ενδεικτική η συνέντευξή του στη γαλλική Le Monde με φόντο τα επτά χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια. Σε αυτήν, ο Τσίπρας καταθέτει την προσωπική του ανάγνωση για την οικονομική κρίση και τα διλήμματα εκείνης της περιόδου, την ώρα που η κυβέρνηση εξαπολύει πυρά εναντίον του και στα social media δίνονται πύρινες μάχες.

Δεν είναι πάντως τυχαίο ότι εκείνος αφήνει αιχμές για το πώς εξελίχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία, σημειώνοντας στη γαλλική εφημερίδα πως τα γεγονότα δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του. Αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία του στο δημόσιο λόγο, τροφοδοτεί τα πηγαδάκια που μιλούν για «ολική επαναφορά».

Ο ίδιος βέβαια τηρεί χαμηλούς τόνους – ειδικά ως προς το σενάριο για νέο κόμμα. «Προς το παρόν γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο», λέει. Κι όταν τον ρωτούν αν του λείπει η εξουσία, απαντά: «Όχι, ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Προς το παρόν λοιπόν περιμένουμε με ενδιαφέρον το βιβλίο. Θα είναι ένα αφήγημα επανεκκίνησης; Θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ξανά στο κέντρο της συζήτησης.

9ωρο ανάπαυσης

Το 11ωρο της ανάπαυσης, σε ημερήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο. Αυτό προσπαθούν να προωθήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, προς τους εργοδότες, που υπογράφουν τοπικές κλαδικές συμβάσεις που οριοθετούν… 9 ώρες ανάπαυσης!

Ήδη, εντοπίστηκαν τέτοια παραδείγματα στα Δωδεκάνησα και δόθηκαν οι κατάλληλες εντολές προς τους συμμετέχοντες σε αυτές τις συμβάσεις, να προβούν σε σχετικές τροποποιήσεις. Άλλωστε, δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, ακόμα και αν ο ίδιος ο εργαζόμενος, με υπεύθυνη δήλωσή του, ζητάει να εργαστεί περισσότερο από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.

Επίσης, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί έλεγχος από τους επιθεωρητές Εργασίας και διαπιστωθεί πως ένας εργαζόμενος δουλεύει… 15 ώρες ημερησίως, υπάρχει πρόστιμο για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Το συγκεκριμένο «φρένο» μπήκε για να μην υπάρξουν ανάλογες «ορέξεις» και από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, σε άλλα νησιά της χώρας (π.χ. Κυκλάδες). Φρένο μπαίνει και σε όσους σκέφτονται την απειλή της απόλυσης προς εργαζομένους που δεν επιθυμούν να υπερβούν το 8ωρο. Στο νομοσχέδιο θα αναφέρεται ρητά ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος απόλυσης η άρνηση των υπερωριών.

Αθήνα και Ρώμη κατά των ακραίων φαινομένων

Την ώρα που στην Ευρώπη κυριαρχεί η «μάχη» για τα αμυντικά προγράμματα και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, μία άλλη απειλή απαιτεί από τις χώρες της Μεσογείου να μένουν ετοιμοπόλεμες.

Δεν είναι άλλη από την κλιματική κρίση, που επηρεάζει άμεσα τη γεωργία. Το χαρακτηριστικό του μεσογειακού κλίματος είναι οι υγροί, ήπιοι χειμώνες και τα μεγάλα, θερμά και ξηρά καλοκαίρια, κάτι που απασχολεί τόσο την Ελλάδα όσο και την Ιταλία.

Τη δυνατότητα συμμαχίας στο μέτωπο αυτό είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο πρέσβης Paolo Cuculi με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Η Ε.Ε. έχει σημαντικά προγράμματα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκαν οι κοινές προτεραιότητες των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παραγωγών, των καλλιεργειών και των γεωγραφικών ενδείξεων, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο της διμερούς συνεργασίας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις απειλές που προέρχονται από ακραία φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές. Η ισχύς εν τη ενώσει ή μάλλον η ελληνοϊταλική συμμαχία μπορεί να αποφέρει καρπούς.