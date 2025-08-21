Ελλάδα 2025: Χωρίς περίθαλψη, με επιδόματα, «λαβράκια» και ξένους να αγοράζουν μετοχές

Στην ευρωπαϊκή λίστα της Eurostat η Ελλάδα κατάφερε πάλι να «πιάσει κορυφή» — αλλά από την ανάποδη.

Πάνω από ένας στους πέντε Έλληνες δεν είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ιατρικές ανάγκες του, λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Πρώτη σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τη δεύτερη Φινλανδία. Εδώ δεν μιλάμε για λίστες αναμονής αλλά για λίστες… απελπισίας. Το ΕΣΥ «ανακαινίζεται», αλλά παραμένει γεμάτο παθογένειες, και η ανισότητα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς γίνεται θηριώδης.

Λεφτά υπάρχουν… αλλά τα ξοδεύουμε έξω

Το «έξω τα πάμε καλά» αποκτά εν τω μεταξύ νέα διάσταση. Πάνω από 2,8 δισ. ευρώ ξόδεψαν οι Έλληνες σε ταξίδια στο εξωτερικό πέρυσι, εμφανίζοντας μια αύξηση, σε σύγκριση με το 2023, κατά 15%.

Πρόκειται για «άλμα» 20ετίας στις δαπάνες Ελλήνων τουριστών στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι πολλοί προορισμοί του εξωτερικού, που δεν είναι και πολύ μακριά μας, είναι αισθητά πιο προσιτοί από δημοφιλείς ελληνικούς ίσως έχει παίξει τον ρόλο του βέβαια. Καλό θα είναι να τ δούμε.

Βροχή ελέγχων σε Α.Ε. και πλούσια βαλάντια

Μιας και μιλάμε για δαπάνες, το νεοσύστατο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων άρχισε ήδη να ξεσκονίζει λογαριασμούς μεγάλων Α.Ε. και «καλοβολεμένων» φορολογουμένων (μαζί με τις οικογένειές τους).

Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν τα λαβράκια θα βγουν στην επιφάνεια ή αν θα γυρίσουν πίσω στα… βάθη.

Οι αδικημένοι των επιδομάτων

Όσο θα καταβάλλονται επιδόματα με εισοδηματικό κριτήριο, τόσο θα υπάρχουν αρκετοί πολίτες, που θα αισθάνονται (δίκαια) αδικημένοι. «Ο πατέρας μου, είχε εισόδημα 14.100 ευρώ, το 2024. Άρα χάνει (για λίγο) το επίδομα των 250 ευρώ», διαμαρτύρεται δίκαια αναγνώστης της «Ν».

Μαθηματικός ο ίδιος, ετοίμασε την φορολογική δήλωση του ηλικιωμένου πατέρα του. Άρα γνωρίζει και μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της αδικίας.

Η ξυβέρνηση επέλεξε ήδη από την περασμένη Άνοιξη, να «διαφημίσει» επικοινωνιακά το συγκεκριμένο επίδομα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το προανήγγειλε, ως ένα μέτρο οικονομικής ενίσχυσης, που θα λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Έτσι, ξεκινώντας φέτος τον Νοέμβριο, κάθε χρόνο θα χορηγείται το εν λόγω επίδομα. Μόνο, που δεν θα χορηγείται σε όλους.

Το γεγονός ότι μπήκε εισοδηματικό όριο, αλλά και ηλικιακό (65 έτη), λειτουργεί ως «κόφτης». Και η αδικία συνεχίζεται. Αν η διαδικασία δεν αλλάξει, τότε η μόνιμη οικονομική ενίσχυση, θα συνοδεύεται και από μόνιμα αδικημένους συνταξιούχους. Περίπου 1 εκατ. θα ανέλθουν όσοι θα αδικηθούν φέτος. Αν τίποτα δεν αλλάξει, το ίδιο πλήθος αδικημένων θα υπάρχει και του χρόνου.

Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές και απόλυτα δίκαιες. Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε στους συνταξιούχους, δηλαδή σε εκείνο το κοινωνικό υποσύνολο, που υπέστη τις πλέον δραματικές περικοπές στα χρόνια των Μνημονίων. Τώρα, η αδικία διατηρείται και απλώς αλλάζει μορφή. Χωρίς Μνημόνια. Αλλά με μπόλικο κυνισμό και αναλγησία.

Κουτσουρεμένο έλαβαν το επίδομα ανεργίας

Κουτσουρεμένο έλαβαν το επίδομα ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο χιλιάδες άνεργοι! Αιτία είναι, όπως αποκάλυψε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ και ανέδειξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Εργασίας του κόμματος Γιώργος Γαβρήλος, το «περίφημο» πιλοτικό πρόγραμμα.

Από λάθος της ΔΥΠΑ και της εταιρείας που διαχειρίζεται την πλατφόρμα πληρωμών, το μέτρο εφαρμόστηκε για όλους τους επιδοτούμενους και όχι μόνο για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Έτσι, χιλιάδες άνεργοι, αντί να λάβουν κανονικά ολόκληρη την πληρωμή για τον μήνα Ιούλιο, τελικά είδαν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με μικροποσά και την πληρωμή για τον μήνα να εκκρεμεί ακόμη.

Μειωμένη καταβολή του επιδόματος ανεργίας διαπιστώθηκε και για τις σχολικές καθαρίστριες. Δυσκολίες για τη νέα διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, που καλείται να τις αντιμετωπίσει άμεσα. Το επίδομα ανεργίας και η ομαλή καταβολή του είναι η «βιτρίνα» της ΔΥΠΑ.

Ποιες χώρες αγοράζουν ελληνικές μετοχές

Η εικόνα των ελληνικών assets έχει ανακτήσει την αίγλη της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Κι αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανθρωπογεωγραφία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό των ξένων στον ημερήσιο τζίρο ανέρχεται στο 64,1% (στοιχεία Ιουλίου ’25), έχοντας αυξηθεί κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2025 (54,6% τον Δεκέμβριο ’24).

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κυριαρχία όσον αφορά την αξία των μεριδίων, τα οποία ελέγχονται από ξένα χέρια. Εδώ το ποσοστό φθάνει στο 71,09% από 65,3% στα τέλη του προηγούμενου έτους. Αυτό, εν ολίγοις, σημαίνει ότι από τα 148 δισ. ευρώ της συνολικής κεφαλαιοποίησης, τα 105,2 δισ. ευρώ ανήκουν σε επενδυτές από το εξωτερικό.

Ενδιαφέρον, φυσικά, έχει και η χώρα προέλευσης αυτών των επενδυτών. Τα δεδομένα διαμηνύουν ότι 19,8 δισ. ευρώ ανήκουν σε αμερικανικά χέρια και 11 δισ. ευρώ σε βρετανικά χέρια. Τα αντίστοιχα νούμερα στα τέλη του 2024 ανέρχονταν σε 13,6 και 3,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, κάτι που μεταφράζεται σε μια αθροιστική άνοδο +13,9 δισ. ευρώ (+6,2 οι Αμερικανοί και +7,7 οι Βρετανοί) μέσα στο 7μηνο του 2025. Οι αδερφοί Κύπριοι, από την πλευρά τους, ελέγχουν μερίδια ύψους 10,4 δισ. ευρώ (από 9 δισ. ευρώ πέρυσι), ενώ το χαρτοφυλάκιο των Γερμανών αποτιμάται σε 7,2 δισ. ευρώ έναντι 5,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αξιοσημείωτες τοποθετήσεις διαθέτουν, τέλος, οι επενδυτές από το Λουξεμβούργο (5,8 δισ. ευρώ), την Ολλανδία (3,3 δισ. ευρώ), την Τσεχία (2,6 δισ. ευρώ), τα Νησιά Καϋμάν (2,5 δισ. ευρώ), την Ιρλανδία (2,4 δισ. ευρώ), τη Γαλλία (1,6 δισ. ευρώ), την Ελβετία (1,5 δισ. ευρώ), τον Καναδά (1,5 δισ. ευρώ), τη Νορβηγία (1,1 δισ. ευρώ), τη Σιγκαπούρη (0,9 δισ. ευρώ), το Χονγκ Κονγκ (0,8 δισ. ευρώ) κ.α.