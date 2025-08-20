7 χρόνια χωρίς «δεσμά» ζούμε τους μύθους μας στην Ελλάδα: Τα μνημόνια έφυγαν, τα μέτρα έμειναν

Σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια, η Ελλάδα άφηνε πίσω της τα μνημόνια (δείτε το μεγάλο αφιέρωμα της Ναυτεμπορικής). Το αφήγημα τότε ήταν ότι μπαίνουμε σε νέα εποχή, ότι «τελείωσαν τα δύσκολα». Μόνο που τα δύσκολα… δεν έφυγαν ποτέ.

Τα καλά και τα στραβά

Ναι, η οικονομία επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης, ναι, βγήκαμε στις αγορές, ναι, καταγράψαμε πλεονάσματα. Από πλεονάσματα άλλο τίποτα. Και αυτά έγιναν επιδόματα, pass, παροχές, ωραίες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Όμως, οι παρεμβάσεις της κρίσης έμειναν βιδωμένες. Οι εργαζόμενοι περίμεναν επαναφορά δικαιωμάτων, αλλά οι τριετίες ξεπάγωσαν μόλις πέρυσι – και αυτό με το σταγονόμετρο.

Ο κατώτατος μισθός είναι στα 880 ευρώ μικτά, ενώ οι συλλογικές συμβάσεις παραμένουν είδος υπό εξαφάνιση. Κάπως έτσι μένουμε να βλέπουμε την πλάτη των άλλοτε «φτωχών συγγενών» του πρώην Ανατολικού μπλοκ σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Το όνειρο κάποτε ήταν να γίνουμε Δανία, τώρα παλεύουμε να γίνουμε Τσεχία, Πολωνία.

Συντάξεις με «προσωπική διαφορά»και έμμεσοι φόροι πάντα ψηλά

Οι συνταξιούχοι, πάλι, ζουν με την περίφημη Προσωπική Διαφορά, που στερεί αυξήσεις από περίπου 670.000 άτομα. Επτά χρόνια μετά, το μέτρο που επινοήθηκε ως «προσωρινό» παραμένει κανονικότητα.

Οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ και ΕΦΚ ήταν «αναγκαστικοί» λόγω μνημονίων. 7 χρόνια εκτός, κι όμως παραμένουν εδώ – και αποδίδουν καλύτερα από ποτέ στα κρατικά ταμεία. Από το 2018 έως το 2025, τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 8,1 δισ. ευρώ. Και με τις τιμές στα ύψη, ο λογαριασμός για τον πολίτη είναι διπλός.

Οι νέες «καμπάνες»

Σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθαν δύο ακόμη «βόμβες» στην τσέπη των φορολογούμενων:

η μη τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων, που φούσκωσε τεχνητά τον φόρο εισοδήματος,

και τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που από το 2023 τους έφεραν λογαριασμούς… τριπλάσιους.

Η αλήθεια είναι πως ναι, τα μνημόνια τελείωσαν. Οι πολιτικοί τότε έστησαν φιέστες στην Ιθάκη. Επτά χρόνια μετά, οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν με τις ρυθμίσεις εκείνης της εποχής. Αυτή είναι η νέα τους κανονικότητα.

Οι 70 «απώλειες» του Χρηματιστηρίου

Μπορεί το Χρηματιστήριο Αθηνών να γιορτάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 7η επέτειο από τον τερματισμό των μνημονίων, φιγουράροντας άνω των 2.000 μονάδων και «τρέχοντας με +42% μέσα στο 2025, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα.

Το ισοζύγιο εισαγωγών – διαγραφών στην περίοδο 2018 – 2025 είναι αρνητικό κατά 50 εταιρείες. Κι αυτό, διότι στην τρέχουσα επταετία η αγορά αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει 70 εισηγμένες και να υποδεχθεί μόλις 20.

Στη λίστα των… exits βλέπουμε ονόματα, τα οποία έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί στη λήθη, όπως η Τροπαία, η ΤΕΞΑΠΡΕΤ, η Μηχανική, η Alco, η Altec, η ΕΛΤΡΑΚ, η Καράτζης, η Πήγασος, η Άλφα Γκρίσιν, η Αλλατίνη, η Μπάμπης Βωβός, η Newsphone Hellas. Φυσικά, υπάρχουν και εταιρείες, οι οποίες άλλαξαν… πίστα, καθώς η έξοδος ήταν αποτέλεσμα κάποιας εξαγοράς, όπως για παράδειγμα συνέβη με την Τέρνα Ενεργειακή, την Ευρωπαϊκή Πίστη, την Epsilon Net, την Entersoft κ.α.