Ένας νοσταλγός της χούντας υποψήφιος στο Επιμελητήριο, η παγίδα της Intrum και γάλα εναντίον… πετρελαίου

Σκληρές μάχες και μάλιστα με κομματικό «χρώμα» θα δοθούν στις εκλογές των Επιμελητηρίων. Με τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών να βρίσκονται στο μικροσκόπιο, ανακαλύπτει κανείς πολλά… «λουλούδια».

Μεταξύ αυτών που θα διεκδικήσουν την ψήφο των μελών των Επιμελητηρίων υπάρχει και μία υποψηφιότητα που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Πρόκειται για τον Γιώργο Γκόντζο, ο οποίος συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Και μάλιστα κάποιοι τον προωθούν ως το Νο2 του συνδυασμού. Τι είναι αυτό που «κλωτσάει» στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα;

Ο κ. Γκόντζος δεν δίστασε να παραδεχθεί στο πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου και παρουσία δεκάδων συμμετεχόντων, ότι είναι ακροδεξιός. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης δήλωσε μάλιστα θιασώτης του δικτάτορα Παπαδόπουλου!

Σε δημόσια κείμενα του και σε αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται νοσταλγός της χούντας και «υπερπατριώτης» δηλώνοντας ετοιμοπόλεμος για σύγκρουση με την Τουρκία ενώ ουκ ολίγες φορές έχει τοποθετηθεί κατά της ΝΔ και υπουργών της και έχει έρθει σε σύγκρουση με βουλευτές της. Είναι από τα πρόσωπα που αν έβλεπε τις θέσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χαρακτήριζε… «πατριώτες της φακής».

Πληροφορίες της στήλης λένε ότι είχε εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές… με τους Σπαρτιάτες.

Άραγε τι λέει η Νέα Δημοκρατία για την υποψηφιότητα του κ. Γκόντζου; Πώς δέχθηκε να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχει ένας υποψήφιος που δεν φαίνεται να τα πηγαίνει και τόσο καλά με το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και με το ίδιο το κόμμα;

Ένας εισπράκτορας χρεών, υπερχρεωμένος

Μένοντας στον κόσμο του επιχειρείν, ξεχωρίζουμε την είδηση για πτώχευση της Intrum. Την τελευταία δεκαετία η εταιρεία αυτή, που προκαλεί ρίγη (όχι συγκίνησης) σε πολλούς δανειολήπτες, είχε εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους «εισπράκτορες» χρέους της Ευρώπης. Πρόκειται για έναν κλάδο που απογειώθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση και το βουνό των κόκκινων δανείων που σχηματίστηκε, καθώς οι δανειολήπτες δυσκολεύονταν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Στην εποχή του φθηνού χρήματος οι εταιρείες αυτές δανείστηκαν τεράστια ποσά για να χρηματοδοτήσουν την επέκτασή τους. Οι ραγδαίες αυξήσεις επιτοκίων όμως αποδείχθηκαν θηλιά. Θα έλεγε κανείς ότι ως εισπράκτορας χρέους, θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα να μην πέσει σε αυτή την παγίδα, στην οποία τόσους και τόσους είχε δει να πέφτουν… Δείτε εδώ, γιατί πάντως, δεν επηρεάζεται η Ελλάδα.

Πιο εύκολη πρόσβαση στις οπτικές ίνες

Ας πάμε όμως σε πιο ευχάριστα. Τη δυνατότητα να απευθύνονται και στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την εγκατάσταση των δικτύων οπτικών ινών στο πλαίσιο της δράσης ενίσχυσης της ζήτησης για υπερ-υψηλές ταχύτητες, Smart Readiness, αποκτούν οι πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (KEMKE) ώστε να προχωρήσει στη σχετική ρύθμιση.

Μέχρι στιγμής και ενώ η διάθεση του Smart Readiness, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον είναι μικρό, μεταξύ άλλων, γιατί είναι δυσκολότερο για μια πολυκατοικία ή επιχείρηση να απευθυνθεί απευθείας σε εγκαταστάτες από ό,τι στους παρόχους που είναι συνδεδεμένοι με την υπηρεσία που υπηρετεί η επιδότηση.

Ποιος θερμαίνει τον πλανήτη;

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» 120.000 κτιρίων της χώρας, μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.

Μαζί με τον ψηφιακό μετασχηματισμό προχωρά και η περιβόητη πράσινη μετάβαση. Και εδώ έχουμε μία ενδιαφέρουσα νέα μελέτη. Σύμφωνα με το σκανδιναβικό παράρτημα της Greenpeace οι εκτιμώμενες εκπομπές μεθανίου 28 εταιριών κρέατος και γαλακτοκομικών που αναλύθηκαν ανταγωνίζονται τις εκπομπές των 100 μεγαλύτερων εταιριών της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων!

Όπως σημειώνεται ειδικότερα στη σχετική έκθεση («Τurning down the heat: Pulling the Climate Emergency Brake on Big Meat and Dairy») οι εκτιμώμενες εκπομπές μεθανίου των 5 μεγαλύτερων εταιριών κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων μαζί (JBS, Marfrig, Minerva, Cargill και Dairy Farmers of America) ξεπερνούν τις συνδυασμένες αναφερόμενες εκπομπές μεθανίου των 5 μεγάλων κολοσσών ορυκτών καυσίμων όπως η ExxonMobil, η Shell, η Total Energies, η Chevron και η BP.