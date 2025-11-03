Το βαθύ κράτος και οι δικαιολογίες

Όταν ο Γιάννος Παπαντωνίου ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι μετοχοποιήσεις (ΔΕΚΟ κ.λπ.) που έκανε δεν πήγαιναν καλά, ανακάλυπτε τα συμφέροντα που τον πολεμούσαν. Όταν συνέβαινε το αντίθετο και οι μετοχοποιήσεις πήγαιναν καλά, τότε στο προσκήνιο υπήρχε μόνο ο ίδιος που πετύχαινε. Εννοείται ότι ποτέ δεν είχε κατονομάσει ποιοι ή ποια ήταν τα συμφέροντα που ήταν πάντα, αλλά και σήμερα, ο από μηχανής Θεός που εμφανίζεται όταν τον χρειαζόμαστε.

Ο νέος κυβερνητικός στόχος, όπως τον εξήγησε μέσα στο Σαββατοκύριακο στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις ο αντιπρόεδρος, είναι το βαθύ κράτος, που εμποδίζει προφανώς την κυβέρνηση να κάνει μεταρρυθμίσεις… Και μάλλον η επίθεση κατά του «βαθέος κράτους» ξεκίνησε με την κατάργηση των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, μια κίνηση την οποία ο προαναφερόμενος -μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν- τη χρέωσε χρονικά στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε προηγούμενη ενημέρωση του κοινού, ώστε να προετοιμαστεί.

Η κυβέρνηση είναι στην εξουσία από το 2019 και τα στελέχη της έχουν κατακεραυνώσει πολλές φορές το βαθύ κράτος, που το είδαμε να λειτουργεί μια χαρά τόσο στα Τέμπη, αλλά και μετά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου τη δουλειά την έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Γι’ αυτό το βαθύ κράτος μιλούσε ο Κ. Μητσοτάκης πολύ πριν από το 2019, που σημαίνει ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό και υποτίθεται προετοιμάζονταν με σχέδιο για να το αντιμετωπίσουν. Στην πράξη βέβαια δεν έγινε αυτό και ένα μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας με τα χαρτιά αντικαταστάθηκε από την ψηφιακή γραφειοκρατία.

Προφανώς τώρα ήρθε η ώρα να αντιμετωπιστεί και η ψηφιακή γραφειοκρατία και να πάψει το κράτος να ζητάει συνεχώς πιστοποιητικά γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης από τους πολίτες, όταν τα έχει ηλεκτρονικά. Επί του προκειμένου, πάντως, όπως είπε ο Χατζηδάκης, θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνεται η δουλειά με υπεύθυνες δηλώσεις, κάτι όμως που δεν καταργεί τη γραφειοκρατία.

Προφανώς το βαθύ κράτος είναι αυτό που συνεχίζει να μας εμποδίζει να αλλάξουμε το μοντέλο της οικονομίας, που παραμένει προσηλωμένο στις υπηρεσίες. Η Δικαιοσύνη πάει αργά, οι χρήσεις γης είναι ανύπαρκτες και οι μεταβιβάσεις των ακινήτων μοιάζουν εξαιρετικά δύσκολες και κοστοβόρες.

Αυτά γιατί δεν έχουν αλλάξει τόσα χρόνια, καθώς υποτίθεται ότι επείγει να κάνουμε παραγωγική οικονομία με επενδύσεις και εξαγωγές; Να κλείσουν τα ΕΛΤΑ, αλλά να έχουν γίνει και τα άλλα για να συγκινήσουμε τους ξένους επενδυτές που θέλουμε να προσελκύσουμε στη χώρα.

Καλοί οι φόροι που μαζί με τον πληθωρισμό γεμίζουν τα δημόσια ταμεία -για να δίνουμε επιδόματα-, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται. Είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και παράλληλα εισάγουμε ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων που χρησιμοποιούμε. Το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο το 2024 διαμορφώθηκε στο 7,2% του ΑΕΠ (17 δισ.) και δείχνει τη συνεχή πτώση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας από την οποία εξαρτώνται τα εισοδήματα.