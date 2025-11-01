Θα υποχωρήσει με τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση;

Η αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα προκάλεσε θύελλα πολιτικών αλλά και εσωκομματικών αντιδράσεων στη ΝΔ.

Πρόκειται για ένα ακόμη κεφάλαιο της νεοφιλελεύθερης ατζέντας που εφαρμόζει με ιδεοληπτική εμμονή η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είναι σαφές ότι εφόσον υλοποιηθεί η απόφαση οι κάτοικοι των περιοχών θα στερηθούν μία δημόσια υπηρεσία, η έλλειψη της οποίας έρχεται να προστεθεί στην υποβάθμιση των τραπεζικών υπηρεσιών μετά την μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων και των ΑΤΜ και στο κλείσιμο υποκαταστημάτων της ΔΕΗ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε να μην τολμήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην απόφαση πριν συζητηθεί το ζήτημα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής για τις οποίες ζήτησε να συνεδριάσουν εκτάκτως την Δευτέρα. Την αντίθεσή του εξέφρασε και το ΠΑΣΟΚ όπως και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε από δεξιά είτε από αριστερά.

Η κυβέρνηση όμως είναι αντιμέτωπη και με τους δικούς της βουλευτές. Μέχρι στιγμής έξι από αυτούς κατέθεσαν μεμονωμένες επίκαιρες ερωτήσεις: οι Βασίλης Οικονόμου, Μάρκος Καφούρος, Κατερίνα Μονογυιού, Νεοκλής Κρητικός, Γιάννης Γιώργος και Διονυσία Αυγερινοπούλου. Την δημόσια διαφοροποίησή του κατέθεσε και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ οι Στέλιος Πέτσας και Αθανάσιος Καββαδάς μετέφεραν στην επιτροπή Οικονομικών τα παράπονα που δέχθηκαν. Στο εσωτερικό της “γαλάζιας” Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι πολλοί περισσότεροι που διαφωνούν και θα εκφράσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την διαφωνία τους. Οι περισσότεροι μάλιστα από αυτούς εντάσσονται στους λεγόμενους “Μητσοτακικούς” και όχι σε κάποια άτυπη εσωκομματική αντιπολίτευση.

Η αλήθεια είναι ότι τα ΕΛΤΑ έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό τα τελευταία χρόνια και οι υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες είναι κατώτερες των απαιτήσεων. Παρόλα αυτά έχουν μία ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, εξυπηρετούν το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, είναι μέρος των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών δικτύων και συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή. Έχουν δε μία συμβολική σημασία στο συλλογικό υποσυνείδητο.

Η κλασική συνταγή

Μία επίσκεψη σε ένα υποκατάστημα είναι αρκετή για να πεισθεί οποιοσδήποτε ότι τα ΕΛΤΑ έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Η συνταγή είναι κλασική: αφήνεις μία δημόσια υπηρεσία να παρακμάσει δημιουργώντας χώρο για αντίστοιχη ιδιωτική παροχή και όταν τα πράγματα φθάσουν στο απροχώρητο την κλείνεις. Εναλλακτικά την εξυγειαίνεις με κόστος του δημοσίου και την εκχωρείς σε κάποιον ιδιώτη με ευτελές αντίτιμο. Για να δικαιολογηθεί παρουσιάζονται πληθώρα τεχνοκρατικών στοιχείων που παραγνωρίζουν το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και ενίοτε ανασύρεται το “αμαρτωλό παρελθόν”. Το στοιχείο που έχει βγει από την εξίσωση και τον αντίστοιχο προβληματισμό είναι ο εκσυγχρονισμός της όποιας δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να παραμείνει στο δημόσιο.

Εάν κανείς μπει στον κόπο να επισκεφθεί μερικά υποκαταστήματα, ειδικά σε μέρες αιχμής θα διαπιστώσει άδειες θέσεις πίσω από τα γκισέ, και θα δει πολίτες να ταλαιπωρούνται και να διαδραματίζονται οι γνωστές γραφικές σκηνές με γκρίνιες και διαπληκτισμούς μεταξύ υπαλλήλων και πελατών. Παρά τα προβλήματα όμως οι κάτοικοι των περιοχών θα συμφωνούσαν όχι στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων αλλά στην βελτίωση των υπηρεσιών, ακόμη και εάν αυτό μεταφραζόταν σε αύξηση του κόστους των υπηρεσιών που καταβάλλουν εκείνη την ώρα.

Ο αρμόδιος αλλά και φιλόδοξος υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για ανάγκη «λήψης δύσκολων αποφάσεων», προκειμένου να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ. Κάπως έτσι πρέπει να χειριστεί ένα δύσκολο ζήτημα που τον φέρνει αντιμέτωπο με τους βουλευτές του κόμματος και την δεξιά βάση των ψηφοφόρων.

Η κυβέρνηση συνολικά θα προκαλέσει δυσαρέσκεια σε δύο κατηγορίες ψηφοφόρων που στήριξαν το 41%, τους αγρότες (που είναι σε αναβρασμό λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ) και τους συνταξιούχους που τελικά στερήθηκαν ακόμη και τα “ψίχουλα” που τους έδωσε ο Τσίπρας πριν χάσει τις εκλογές.

Επιπλέον σε μία συγκυρία που η ΝΔ κινείται λίγο πάνω από το 20% στην πρόθεση ψήφου και οι πολίτες στο ερώτημα “Μητσοτάκης ή χάος” σε ποσοστό 42% απαντούν προτιμότερο το χάος.