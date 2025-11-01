Ναι, «μπορεί να γίνει»

Η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη φαίνεται ασταμάτητη . Αυξάνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πιο δεξιοί στην ιστορία. Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει άλλωστε έναν ακροδεξιό Επίτροπο, τον Ιταλό Ραφαέλε Φίτο.

Το ευρωπαϊκό μπλοκ έχει προσαρμοστεί πλήρως στην ατζέντα της άκρας δεξιάς και σε πολλές περιπτώσεις έχει υιοθετήσει τις πολιτικές της, ειδικά όσον αφορά τη μετανάστευση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ολλανδία φαίνεται να έχουν σπάσει, έστω και οριακά και προσωρινά, το ακροδεξιό και ξενοφοβικό κύμα που σαρώνει την Γηραιά ήπειρο.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, σε μια από τις μεγάλες χώρες του ευρωπαϊκού μπλοκ- την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία-η ακροδεξιά υπέστη μια μεγάλη εκλογική ήττα, χάνοντας 11 έδρες σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές πριν δύο χρόνια.

Ενας νεαρός -μόλις 38 ετών -προοδευτικός πολιτικός, ο Ρομπ Γέτεν- έχει αναδειχθεί ως εναλλακτική λύση για να αναλάβει την πρωθυπουργία. Πρόσωπο μιας νέας πολιτικής γενιάς, ο Γέτεν, ηγέτης του κεντρώου και φιλοευρωπαϊκού κόμματος D66 κατάφερε να πιέσει την ακροδεξιά, η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα κέρδιζε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και να την διώξει από την κυβέρνηση.

Η ήττα του Γκέερτ Βίλντερς στην Ολλανδία δείχνει ότι ο ακροδεξιός λαϊκισμός αποτυγχάνει όταν βρεθεί στην κυβέρνηση. Η ακροδεξιά μπορεί να υπόσχεται τάξη, αλλά τείνει να δημιουργεί χάος όταν κυβερνά. Όταν ο ακροδεξιός επικριτής του κατεστημένου γίνεται μέρος του συστήματος, η αφήγησή του καταρρέει.

Κέρδισε την εμπιστοσύνη

«Het kan wel!»-Μπορεί να γίνει!- ήταν το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Γέτεν. Μια καθόλου τυχαία αναφορά στο σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα: «Ναι, μπορούμε».

Ο Γέτεν κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, προτείνοντας «θαρραλέες, συγκεκριμένες λύσεις». Ο φιλελευθερισμός μπορεί να είναι πειστικός όταν μεταδίδει εμπιστοσύνη – και όταν δεν μιμείται τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, αλλά τους καταπολεμά με λύσεις. Αντί να επικεντρωθεί στους ακροδεξιούς λαϊκιστές, ο Γέτεν ασχολήθηκε με τις ανησυχίες της μεσαίας τάξης, δηλαδή την εκπαίδευση, την οικονομία και την ασφάλεια.

Ενώ ο ακροδεξιός λαϊκιστής Γκέερτ Βίλντερς ισχυρίστηκε ότι οι ξένοι έπαιρναν τα σπίτια από τους Ολλανδούς, ο Γέτεν πρότεινε την κατασκευή δέκα νέων πόλεων για να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγης, να ανακαινίσει όλα τα υπάρχοντα κτίρια, να κάνει τους παιδικούς σταθμούς δωρεάν και να διασφαλίσει ότι κάθε Ολλανδός θα μπορεί να βλέπει τουλάχιστον τρία δέντρα από το παράθυρό του.

Με αυτές τις απαιτήσεις, ενίσχυσε το κοινωνικό προφίλ του κόμματός του. Αντί να εκμεταλλεύεται τους φόβους, πρόσφερε ένα όραμα για το μέλλον, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν άφησε την ακροδεξιά πτέρυγα να υπαγορεύσει το ζήτημα της μετανάστευσης, αλλά πρότεινε διαδικασίες ασύλου, σε συνδυασμό με την τήρηση της δέουσας διαδικασίας και των ανθρωπιστικών προτύπων. Όπως είπε προεκλογικά, «για να υπάρχει ένα πολύ πιο αυστηρό αλλά δίκαιο σύστημα, πρέπει να φυλάσσονται τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, να διαλέγονται τα κακά μήλα και να απελαύνονται ταχύτερα. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι θα φεύγουν πάντα από τον πόλεμο και τη βία, και εμείς στην Ολλανδία τους δεχόμαστε επίσης».

Κοινωνικός φιλελευθερισμός

Ταυτόχρονα, ο Γέτεν επικεντρώθηκε σταθερά σε κλασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων: στην εκπαίδευση, τη στέγαση, το κλίμα και την κοινωνική συμμετοχή. Αυτά είναι ζητήματα που είναι πραγματικά σημαντικά για τους ψηφοφόρους στην καθημερινή τους ζωή. Ο φιλελευθερισμός του Γέτεν δεν ήταν ψυχρά οικονομικός, αλλά κοινωνικά φορτισμένος.

Οι ίσες ευκαιρίες και η υπευθυνότητα αποτέλεσαν τον πυρήνα της καμπάνιας του. «Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους, να τους δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τη ζωή τους και να υπάρχει ένα μεταρρυθμισμένο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που τους βοηθά να σταθούν ξανά στα πόδια τους», όπως είπε στην προεκλογική εκστρατεία του.

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα: Για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού που έχει «αποστασιοποιηθεί» από την πολιτική. Όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και στη χώρα μας φυσικά …