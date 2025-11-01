Ο ταχυδρόμος πέταξε

Ιδρύθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 από τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, με το υπ’ αριθ. 6550 Ψήφισμα ΙΖ’. Το 1970, η ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Ν.Π.Ι.Δ. με τίτλο «ΕΛΤΑ».

Τα δανέζικα είναι πολύ πιο παλιά. Ο βασιλιάς Χριστιανός Δ’ ίδρυσε τα Ταχυδρομεία τον Δεκέμβριο του 1624. Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, παραδίδουν την τελευταία επιστολή. Ο βασιλικός ταχυδρόμος πεθαίνει μετά από 401 χρόνια.

Δεν πρωτοτυπούν τ’ αηδόνια. Το ζήτημα είναι οικονομικό. Από το 2000 οι αποστολές γραμμάτων στη Δανία έχουν μειωθεί κατά 85%. Όταν οι Δανοί στέλνουν κατά μέσο όρο μία επιστολή τον μήνα, η υπηρεσία δεν φέρνει χρήμα. 1.500 από τους 4.600 υπαλλήλους της έχουν ήδη απολυθεί και σε άλλους 700 έχει προσφερθεί η δυνατότητα μετάταξης στο τμήμα αποστολής δεμάτων, το οποίο ανθεί. Δεν πρωτοτυπούν οι Δανοί, αγοράζοντας ηλεκτρονικά.

Δεν πρωτοτυπεί και η διοίκηση, επιχειρηματολογώντας για τη στροφή στα ψηφιακά. Πράγματι, η χώρα, που έχει βάλει άνω τελεία στο χαρτί, είναι στην κορυφή της ψηφιακής εποχής. Υπάρχει, όμως, ένα 4,5% του πληθυσμού που δεν ακολουθεί. «Τι θα απογίνουν αυτοί;». Ας πάνε στις ιδιωτικές εταιρείες, απαντά η PostNord Denmark.

Στην Ελλάδα, που θα γινόταν Δανία του Νότου, Πέμπτη ανακοινώνεται το λουκέτο, Δευτέρα μπαίνει σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ. Η ταχύτητα εκπλήσσει. Δεν εκπλήσσουν οι παράμετροι. «Η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων», «αρκετά λειτουργούσαν με ζημίες πάνω από 150.000 ευρώ ετησίως», «τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χαθεί το 90% του επιστολικού προϊόντος».

Μας τα ’παν και οι Δανοί. Η ελληνική μονή, όμως, είναι διαφορετική, με πολύ περισσότερους ψηφιακά αναλφάβητους, ηλικιωμένους στα όρη, τ’ άγρια βουνά, κατοίκους σε νησιά με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Τι θα απογίνουν αυτοί;

«Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή». «Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού».

Ο ταχυδρόμος θα χτυπάει δύο φορές, δηλαδή; Μία τηλεφωνική και μία με παρουσία φυσική.