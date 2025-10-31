Πολιτική και πολίτες

Είθισται στα οικονομικά συνέδρια η προσοχή όλων να επικεντρώνεται σε αναφορές εστιασμένες στο επιχειρείν. Ωστόσο, στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» ακούστηκαν και απόψεις, ατάκες αν θέλετε, που κατά το κοινώς λεγόμενο «έγραψαν» – αν και δεν είχαν να κάνουν, άμεσα τουλάχιστον, με την οικονομία.

Για παράδειγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι «η χώρα χρειάζεται πολίτες ενημερωμένους», ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επεσήμανε ότι «σήμερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, την άμυνα και την οικονομία». Επί της ουσίας υπονόησε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη την αλήθεια, για να έρθει να σχολιάσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ότι αλήθεια σημαίνει «μη λήθη» και να προσθέσει με έμφαση ότι στον πολιτικό λόγο «είναι λογικό να διαφωνούμε στις ερμηνείες, αλλά όχι και στα δεδομένα».

Ένα βήμα παραπέρα το πήγε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σημειώνοντας ότι το μόνο που τον φοβίζει είναι ο λαϊκισμός, για να προσθέσει: «Οι πολίτες στις μέρες μας δεν ενημερώνονται υπεύθυνα, κυρίως διότι υπάρχει έλλειμμα διάθεσης να ακούσουμε, όπως και μεγάλος θυμός».

Θα μπορούσαν ωστόσο να καταστήσουν τη χώρα μη κυβερνήσιμη ο λαϊκισμός, η ανεύθυνη ενημέρωση και ο θυμός; Πρόκειται για ερώτημα στο οποίο, κατά τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Metlen, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «μόνο οι πολίτες μπορούν να απαντήσουν». Εν ολίγοις, το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα καθορίσει την κυβερνησιμότητα ή μη της χώρας.

Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι, σύμφωνα με τον Περικλή, τον Αθηναίο πολιτικό, ρήτορα και στρατηγό του 5ου αιώνα π.Χ., «αν και λίγοι μπορούν να ασκήσουν πολιτική, είμαστε όλοι σε θέση να την κρίνουμε». Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας, που σε μεγάλο βαθμό πηγάζει και από την οικονομία.