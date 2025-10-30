Ποια Ελλάδα θέλουμε

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια σε κρίση. Βρίσκεται σε μετάβαση. Μετά από μια δεκαετία δημοσιονομικής πειθαρχίας, μεταρρυθμίσεων και επενδυτικής ανάκαμψης, η χώρα έχει κατακτήσει τη σταθερότητα – αλλά όχι ακόμη τη βιώσιμη σύγκλιση. Αυτή ήταν η κοινή διαπίστωση όλων των μεγάλων οίκων αξιολόγησης που μίλησαν στη «Ν».

Η Ελλάδα έχει κερδίσει τη μάχη της αξιοπιστίας, όμως ο μαραθώνιος προς την πλήρη οικονομική σύγκλιση μόλις αρχίζει. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, αλλά να τα μετατρέψουμε σε κινητήρια δύναμη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Μια Ελλάδα που θα παράγει περισσότερο, θα καινοτομεί ουσιαστικά και θα αξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιό της, αντί να το εξάγει. Μια χώρα που θα χτίζει θεσμούς και όχι εξαρτήσεις, ανθεκτικότητα και όχι απλώς σταθερότητα.

Το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», που πραγματοποιείται σήμερα στο Ζάππειο, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τους δρόμους αυτής της μετάβασης. Από την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία, έως την τεχνολογική κυριαρχία και τη χρηματοδότηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, πολιτικοί, επιχειρηματίες και η εκπαιδευτική κοινότητα καλούνται να αναζητήσουν λύσεις. Η πρόκληση της επόμενης μέρας δεν είναι πια η επιβίωση, αλλά η ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου.

Οι επενδύσεις αυξάνονται, η απασχόληση ενισχύεται και τα δημόσια οικονομικά παραμένουν υγιή. Όμως τα μεγάλα διαρθρωτικά εμπόδια παραμένουν: η χαμηλή παραγωγικότητα, το δημογραφικό, η ανεπαρκής αποταμίευση, τα εξωτερικά ελλείμματα είναι ορισμένα μόνο από τα εμπόδια που καλούμαστε να ξεπεράσουμε για να «πιάσουμε» τους Ευρωπαίους.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τα εργαλεία: το Ταμείο Ανάκαμψης, τη σταθερή δημοσιονομική πορεία, τη βιομηχανική ανασυγκρότηση, τη νέα ψηφιακή και ενεργειακή της ισχύ.

Η σταθερότητα ήταν το πρώτο βήμα. Τώρα χρειάζεται επιμονή και συνέπεια για να κάνουμε το επόμενο. Και μακάρι να είναι άλμα.