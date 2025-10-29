Η ΑΙ εξαφανίζει τα όρια

Τα όρια είναι για να σπάνε, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) τα εξαφάνισε και προχωρά σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Συμφωνίες όπως αυτή των Microsoft και OpenAI δεν συνιστούν απλώς μία εταιρική συνεργασία, αλλά ένα νέο οικοσύστημα, όπου η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, δεδομένα και αλγοριθμικά μοντέλα γίνεται το νέο «νόμισμα» επιρροής.

Η Microsoft, μέσω μεριδίου 27% στην OpenAI, εξασφάλισε προνομιακή θέση στην τεχνολογική πρωτοπορία, ενσωματώνοντας ΑΙ στα προϊόντα της. Η Nvidia σχεδιάζει επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, σε μία εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη στροφή της φινλανδικής εταιρείας προς την ΑΙ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, θα συναντηθεί σήμερα Τετάρτη με παγκόσμιους ηγέτες και κορυφαία στελέχη της Ν. Κορέας, στο πλαίσιο του APEC, βάζοντας στο «παιχνίδι» και την Ασία.

Είχε προηγηθεί η συμφωνία της PayPal με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ψηφιακού πορτοφολιού της στο ChatGPT, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πληρώνουν για προϊόντα που βρίσκουν μέσω του κορυφαίου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης. Η ιδέα είναι ότι οι 700 εκατομμύρια και πλέον εβδομαδιαίοι χρήστες του ChatGPT μπορούν να βασίζονται στην ΑΙ για να βρίσκουν προϊόντα, όπως θα έκανε ένας προσωπικός αγοραστής. Και όλα αυτά μόνο το τελευταίο διήμερο.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, οι κορυφαίες τεχνολογίες σπάζουν συνεχώς ορόσημα, με την Apple να εισχωρεί και αυτή στο κλαμπ των κολοσσών με αξία άνω των 4 τρισ. δολαρίων μαζί με Nvidia και Microsoft. Μολονότι υπολείπεται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης…

Ωστόσο, όλα αυτά εγείρουν ερωτήματα για τη συγκέντρωση ισχύος και εξάρτηση της καινοτομίας από λίγους μεγάλους παίκτες. Και υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό. Η Amazon θα καταργήσει περίπου 14.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, στο πλαίσιο μεγάλης αναδιάρθρωσης που συνδέεται με την αυξανόμενη υιοθέτηση εργαλείων ΑΙ. Υπάρχουν δε φήμες ότι βρίσκεται στα πρόθυρα να αντικαταστήσει πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας με ρομπότ.

Το θέμα δεν είναι αν η ΑΙ θα καταργήσει δουλειές. Θα το κάνει. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα προσαρμοστούν οι κοινωνίες, οι επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά συστήματα.