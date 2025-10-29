Η Ένωση που διχάζει

Η Κομισιόν δρομολογεί ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο για την ένωση των κεφαλαιαγορών, ένα φιλόδοξο εγχείρημα που προσκρούει εδώ και χρόνια στις αντιρρήσεις αρκετών χωρών-μελών.

Ο λόγος της πολυεπίπεδης παρέμβασης δεν είναι παρά η πίεση του αμερικανικού ανταγωνισμού. Οι Βρυξέλλες διαπιστώνουν ότι οι ΗΠΑ υπερτερούν συντριπτικά της Ε.Ε. ως προς το διαθέσιμο κεφάλαιο για μικρότερες επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση για ανάπτυξη, με αποτέλεσμα πολλές επιτυχημένες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις να φεύγουν από την Ευρώπη για τις ΗΠΑ ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις αναγκαίες επενδύσεις.

Θέλοντας να ανακόψει αυτή την τάση η Κομισιόν θα προτείνει τον Δεκέμβριο την τροποποίηση τουλάχιστον δέκα νομοθεσιών για τις χρηματοοικονομικές αγορές, που καλύπτουν τα πάντα: από τη ρύθμιση των επενδυτικών προϊόντων και των κρυπτονομισμάτων έως τον σχεδιασμό της χρηματοοικονομικής υποδομής της Ε.Ε.

Πρόκειται για τους βασικούς κανονισμούς για τις χρηματοπιστωτικές αγορές MiFID και MiFIR, τους κανόνες EMIR (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Υποδομές της Αγοράς) για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, τους κανονισμούς για τις επενδύσεις (AIFMD και Οδηγία UCITS), τους κανόνες για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR), τη ρύθμιση για τα κρυπτονομίσματα (MiCA), καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να μεταφέρει την εποπτεία όλων των παρόχων υπηρεσιών ψηφιακού ενεργητικού στην ESMA και θέλει να αναθέσει στην εν λόγω ευρωπαϊκή αρχή την εποπτεία των μεγάλων διασυνοριακών χρηματιστηρίων, κεντρικών αντισυμβαλλομένων και κεντρικών αποθετηρίων τίτλων.

Παράλληλα, σκοπεύει να προωθήσει ριζικές αλλαγές στον τρόπο εποπτείας των χρηματοπιστωτικών εταιρειών οι οποίες σήμερα εποπτεύονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά η Κομισιόν επιθυμεί να μεταφέρει περισσότερη εποπτεία υπό την ESMA, που εδρεύει στο Παρίσι.

Για να μπορέσει, όμως, να δημιουργηθεί μία ένωση κεφαλαιαγορών θα πρέπει οι χώρες-μέλη να εκχωρήσουν εθνικές εξουσίες και να καταργήσουν τα εθνικά σύνορα, με απώτερο στόχο μία βαθύτερη ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά, ικανή να ανταγωνιστεί εκείνη των ΗΠΑ.

Διαπιστώνεται ότι η Γαλλία θέλει τις αλλαγές, η Γερμανία δεν θέλει ολόκληρο το «πακέτο» της Κομισιόν, ενώ στην προοπτική αυτή αντιδρούν μικρότερες χώρες, ανοιχτά το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία (αλλά δεν είναι οι μόνες), καθώς και πολλά άλλα κράτη-μέλη είναι αντίθετα.

Η ένωση των κεφαλαιαγορών θα αποτελέσει μια ακόμη αφορμή διχασμού της Ε.Ε.