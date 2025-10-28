Το «κινεζικό χαρτί» του Τραμπ

Ο Τραμπ δεν μπορεί να το κάνει μόνος του και οι Ευρωπαίοι σαμποτάρουν κάθε διάλογο με τη Ρωσία.

Για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται στον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον βορειο-Κορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν, τους δύο στενότερους υποστηρικτές του Βλαντίμιρ Πούτιν. Θα συναντηθεί μαζί τους στη Νότια Κορέα την Πέμπτη , στο περιθώριο της συνόδου APEC των χωρών Ασίας-Ειρηνικού

Το «Βαθύ Κράτος» στην Αμερική πιέζει πάντως τον Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στον Πούτιν, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να εκτονώσει μια κατάσταση που θα μπορούσε να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Κάτι που ο Τραμπ δεν το θέλει.

Την ίδια ώρα όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να αποδεχτεί τη συντριπτική νίκη της Ρωσίας σε έναν πόλεμο που θα σήμαινε την ήττα της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής.

Αν και η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής Τραμπ -Πούτιν δεν είναι τόσο κοντά όσο φαινόταν, οι ρωσο-αμερικανικές συνομιλίες συνεχίζονται. Σε τέτοιο βαθμό που ένας από τους στενότερους βοηθούς του Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να είναι κοντά.

Πιο ωφέλιμη η ειρήνη

Την επίτευξη συμφωνίας στην Ουκρανία θέλουν και οι Κινέζοι, επειδή έχουν επενδύσει στον Δρόμο του Μεταξιού και δεν θέλουν να δουν την Ευρώπη σε ερείπια.

Το Πεκίνο λειτουργεί ρεαλιστικά και επιχειρηματικά, γνωρίζει ότι η ειρήνη είναι πολύ πιο ωφέλιμη για την ευημερία μιας χώρας, από τον πόλεμο.

Η Κίνα δεν είναι στρατιωτικός σύμμαχος της Ρωσίας, αν και την υποστήριξε στον πόλεμο, και είναι ιστορικό μέλος των BRICS, αμφισβητώντας τον ρόλο του δολαρίου ως διεθνούς ασφαλούς καταφυγίου.

Ωστόσο, το Πεκίνο προέβη σε μια χειρονομία καλής θέλησης προς τον Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πώς θα σταματήσει τις ρωσικές μεταφορές πετρελαίου με πλοία. Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πετρελαίου φτάνει δια της χερσαίας οδού στην Κίνα ,ενώ η Μόσχα και το Πεκίνο θέλουν να κατασκευάσουν έναν νέο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Σιβηρία.

Ο Τραμπ έχει λάβει πολύ σκληρά μέτρα όσον αφορά τους δασμούς κατά της Κίνας, αλλά ο Σι Τζινπίνγκ απάντησε με τον ίδιο τρόπο, καταργώντας τις άδειες για τις εξαγωγές σπανίων γαιών. Αυτό αποτελεί σημαντικό πισωγύρισμα για τους αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Nvidia, η Meta και η Apple.

Ωστόσο, οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες έχουν κάθε συμφέρον να διατηρούν ρεαλιστικές σχέσεις μεταξύ τους, για να ενισχύσουν τα συμφέροντά τους.

ΗΠΑ και Κίνα πιστεύουν ότι η πλήρης αποσύνδεση είναι αδύνατη και ως εκ τούτου αναγκάζονται να βρουν έναν τρόπο να την αποφύγουν, κάνοντας παραχωρήσεις η μία στην άλλη.