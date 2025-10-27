Επανεξοπλισμός της Γερμανίας

«Το τρις! εξ αμαρτείν ουκ ανδρός εστί». «Η επανάληψη είναι η Μήτηρ της μάθησης». Τίποτα δεν πιάνει από παροιμίες στην περίπτωση των πολιτικών της Ευρώπης στην περίπτωση του επανεξοπλισμού της Γερμανίας. Εντάξει να είναι ο χωροφύλακας των ΗΠΑ, εντάξει για την πειθαρχία τους, εντάξει για την ”δήθεν” εργατικότητά τους και τα λοιπά συναφή αφού κεφάλαιο των ΗΠΑ διαχειρίζονταν τόσα χρόνια.

Η βασική αλήθεια είναι ότι με βάση τον φόβο χτίζουν οι Γερμανοί την κοινωνία και το μέλλον τους. Με βάση τον φόβο χτίζουν την πειθαρχία στο κράτος τους και πορεύονται πολιτικά. Ουδέποτε χρησιμοποίησαν άλλες μεθόδους. Ένας ομαδικός ευκολόπιστος λαός (κατά πλειοψηφία πάντα) που πειθαρχεί στην ελίτ των επιχειρηματιών τους και στο βαθύ κράτος τους αριστερό ή δεξιό το ίδιο είναι. Οι μεγαλύτεροι κωλοτούμπες ανάλογα με το αφήγημα της ελίτ τους.

Σήμερα με μία Γερμανίδα στην ηγεσία της γραφειοκρατίας της Ευρώπης, το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Μετά το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Ευρώπης και ουσιαστικά της ίδιας της Γερμανίας με στρατιωτικό υλικό (όχι για τρίτες χώρες), τώρα θα επανέλθει και η θητεία στους νέους. Με ποιον σκοπό; να φτιαχτεί ο μεγαλύτερος αριθμητικά στρατός στην Ευρώπη!

Γιατί άραγε; Για να σωθούν από την ρωσική αρκούδα; Για να σωθούν από τους Γάλλους που θα τους επιτεθούν με σαμπάνιες και γαλλικά αρώματα; Για να σωθούν από τον εθνικισμό των Ούγγρων ή των Πολωνών ή για να προτάξουν τα στήθη τους ως κυανόκρανοι του ΟΗΕ και να σταματήσουν με αυτοθυσία διεθνείς συγκρούσεις;.

Μα όλα αυτά αν δεν είναι κωμικά, είναι τραγελαφικά, κι όμως συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας σε μια βουβή Ευρώπη, σε μια βουβή κοινωνία, σε ένα πολιτικό σύστημα που μοιάζει με βουβό κινηματογράφο. Η πραγματικότητα θα είναι να ξεκινήσουν στην επόμενη δεκαετία χαλαρά… μικροεπεμβάσεις πρώτα στα πειθήνια ανατολικά κράτη για να συνδράμουν κανά γερμανόφωνο τοπικό ηγέτη και μετά λίγο μέση ανατολή, λίγο ”africa corps” και στο βάθος η κεντρική Ευρώπη και ο απείθαρχος Νότος.

Η ιστορία ξαναγράφεται όχι ως ανέκδοτο αλλά ως κακόγουστη φάρσα και μεις ασχολούμαστε, στο τέλμα της πολιτικής, με το ποιος θα κάνει κόμμα και ποιος απόκομμα και αν τελικά θα βελάσουν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή στα κομματικά τους όργανα αφού πλέον τα ελληνικά πρόβατα θα σιγήσουν με την σφαγή της ευλογιάς.

Μήπως είχε δίκιο ο Ουίνστον Τσώρτσιλ που είπε πως «η Γερμανία πρέπει να βομβαρδίζεται κάθε πενήντα χρόνια. Δεν έχει σημασία να ξέρεις το λόγο. Τον ξέρουν αυτοί…»

*Αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας