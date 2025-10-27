Η αλήθεια της πραγματικότητας

Τη μεγαλειώδη επέτειο του ΟΧΙ του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό γιορτάζουμε αύριο, αλλά για την κυβέρνηση δύο «αγκάθια» προκαλούν μεγάλη ανησυχία:

Η αντιπαράθεση που προκάλεσε η «μια τρύπα στο νερό» τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη απειλεί να δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα της ημέρας.

Το δεύτερο «αγκάθι» είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που λαμβάνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Πέρα από τις δεκάδες συλλήψεις «επιτηδείων», έρχεται στη Βουλή τις επόμενες ημέρες νέα δικογραφία, που αναμένεται να προκαλέσει πολιτικό σεισμό.

Δυο κακών μύρια έπονται και η χώρα φαίνεται πλέον να βαδίζει σε κινούμενη άμμο: Πάνω από επτά στους 10 πολίτες (74%) πιστεύουν ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση.

Το ποσοστό των αρνητικών αξιολογήσεων για την κυβέρνηση είναι στο 72%.

Και πάνω από έξι στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή (63%) -σχεδόν διπλάσιοι από το 36% που προτάσσει την πολιτική σταθερότητα.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πολύ σωστά, έθεσε το δίλημμα: «Υπνοβασία ή αφύπνιση;».

Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να τα πηγαίνει καλά δημοσιονομικά, αλλά το αφήγημα αυτό δεν πείθει τους πολίτες. Ούτε και τον υγιή επιχειρηματικό κόσμο. Το πρόβλημα δεν είναι δημοσιονομικό, είναι πολιτικό.

Η οικονομία αυξάνεται μεν περίπου 2% ετησίως, αλλά με υποτονική παραγωγικότητα και περιορισμένη καινοτομία.

Μεγέθυνση δηλαδή χωρίς δυναμισμό και στρατηγική.

Και όλα αυτά σε μια Ευρώπη που παραπαίει, ξοδεύοντας χρήματα κυρίως για τον επανεξοπλισμό της.

Αντί να αναζητά μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στις χώρες-μέλη με τις πληρωμές από τον επόμενο προϋπολογισμό της Ε.Ε., ύψους 2 τρισ. ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Η Ε.Ε. θέλει να δημιουργηθεί μια κεφαλαιαγορά αμερικανικού τύπου, εκμεταλλευόμενη τις μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις των ανθρώπων.

Η ιστορία ωστόσο έχει δείξει πως «μεταρρύθμιση» στο ασφαλιστικό σημαίνει συνήθως αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και μείωση συντάξεων.

Αν όλα τα χρήματα που κυκλοφορούν είναι χρέος, θα υπάρχει πάντα έλλειψη χρημάτων για την πληρωμή των τόκων και κάποιοι -νοικοκυριά και επιχειρήσεις- θα μένουν να κρατούν το βάρος. Και τα προβλήματα εκρήγνυνται.

Η ιδεολογία δεν μπορεί να μεταμορφώνει την αλήθεια των γεγονότων. Αυτό είναι ένα από τα πιο επείγοντα καθήκοντα της εποχής μας: η διάκριση μεταξύ εκείνων που μιλούν στο όνομα κάποιας αλήθειας και εκείνων που βιώνουν την πεισματάρα πραγματικότητα…