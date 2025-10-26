Τα ρομπότ πληρώνουν εισφορές;

Τεχνολογική εξέλιξη, AI. Ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στην αγορά εργασίας έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του. Στην Ελλάδα της 13ωρης εργασίας (σε έναν ή σε πολλούς εργοδότες), πρέπει να ασχοληθούμε και με την «επόμενη μέρα».

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ενταχθεί και η πρόσφατη δήλωση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, περί… ρομπότ και εισφορών! Συμμετέχοντας στο 5ο συνέδριο Cyber Greece, η κυρία Κεραμέως, αφού επισήμανε πως «βλέπουμε χώρες που ήδη στο επάγγελμα των φροντιστών έχουν ρομπότ», διερωτήθηκε: «Τα ρομπότ θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές;».

Πρόκειται για απόλυτα υπαρκτό ερώτημα «μιας άλλης εποχής» που βρίσκεται κοντά μας «εδώ και τώρα». Για παράδειγμα, έστω μια επιχείρηση που έχει σήμερα 50 εργαζόμενους. Αν σε λίγο καιρό θα μπορεί να καλύπτει την παραγωγή της με 5 εργαζόμενους και στη θέση των υπολοίπων έχει τοποθετήσει ρομπότ, αποτελεί ζητούμενο τι εισφορές θα καταβάλλει η εν λόγω επιχείρηση στο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας. Εν προκειμένω το κρίσιμο ερώτημα είναι: Πώς θα παραμείνει βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα με τέτοιες κατακλυσμιαίες εξελίξεις;

Βέβαια, θα περίμενε κανείς από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, που έχει «συνδεθεί» με τον νόμο που δίνει τη δυνατότητα για εργασία έως 13 ώρες ημερησίως, στον ίδιο εργοδότη, να μην εμβαθύνει σε τέτοια ζητήματα. Εκτός και εάν μετατρέπει τους εργαζόμενους που θα δουλεύουν έως 13 ώρες την ημέρα σε… ρομπότ, άρα να πώς προκύπτει και ο απαραίτητος συσχετισμός!

Στον αντίποδα, το εν λόγω επιχείρημα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μια σειρά από αιτήματα που δεν μπορεί ή δεν θέλει «εδώ και τώρα» να ικανοποιήσει το υπουργείο Εργασίας ή ευρύτερα το Οικονομικό Επιτελείο. Ορίστε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα υπό μορφή διαλόγου:

– Πότε θα δοθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους;

– Όταν αρχίσουν τα ρομπότ να πληρώνουν εισφορές.

– Πότε θα δοθεί 13η και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους;

– Όταν αρχίσουν τα ρομπότ να πληρώνουν εισφορές.

– Πότε θα δοθεί 13ος και 14ος μισθός στους δημόσιους υπαλλήλους;

– Όταν αρχίσουν τα ρομπότ να πληρώνουν εισφορές.

– Πότε θα δοθούν αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό σε μισθούς και σε συντάξεις;

– Όταν αρχίσουν τα ρομπότ να πληρώνουν εισφορές.

– Πότε θα υπογράψουμε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο μας; (αφορά δεκάδες κλάδους)

– Όταν αρχίσουν τα ρομπότ να πληρώνουν εισφορές.

Θα μπορούσαν να προστεθούν αρκετοί πρόσθετοι υποθετικοί διάλογοι τέτοιου είδους, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο αναφερόμαστε. Η απάντηση, όμως, θα είναι πάντα η ίδια.

Μόνο που, σε μια αγορά εργασίας, όπως είναι η ελληνική, που δεν έχουν επιλυθεί βασικά ζητήματα απασχόλησης (μισθολογικά, ωραρίων, αδειών κλπ), μοιάζει ουτοπικό και μάλλον «εκτός τόπου και χρόνου» να συζητάμε για… ρομπότ.

Εάν θέλουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με τους χώρους δουλειάς, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την αφετηρία. Από την τήρηση του ωραρίου, από την καταβολή των δεδουλευμένων στην ώρα τους, από τον σεβασμό στην υγεία και στην ασφάλεια του εργαζόμενου, από την καταβολή των αδειών.

Ας φτιάξει η Πολιτεία όλα τα ανωτέρω και ας αφήσει τη συζήτηση περί… εισφορών στα ρομπότ για λίγο αργότερα.