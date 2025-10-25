Πυροβολώντας τα… πόδια μας

Η Ευρώπη έχει θέσει τον εαυτό της σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί: Διατρέχει τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Μια ενεργειακή κρίση χειρότερη από αυτήν του 2022. Επειδή θα πλήξει τη Γηραιά ήπειρο που ήδη βρίσκεται στη μέση της αποβιομηχάνισης.

Οι 27 αποφάσισαν να διακόψουν εντελώς από το 2027 τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, επιβάλλοντας το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Την ίδια ώρα όμως , οι δύο κύριοι προμηθευτές ενέργειας της Ευρώπης, μετά τη διαφωνία με τη Μόσχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ , προειδοποιούν ήδη για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η ΕΕ με τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Αυτό είναι κάτι που οι Βρυξέλλες φαίνεται αποφασισμένες να υπερασπιστούν με νύχια και με δόντια.

Αλλά τελικά, το μόνο που καταφέρνει η γραφειοκρατία των Βρυξελλών είναι να βλάπτει την …Ευρώπη. Και όχι τον Πούτιν.

Επικίνδυνο στοίχημα

Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό το στοίχημα.Ολόκληρη η διπλωματική και ενεργειακή επιρροή της ΕΕ βασίζεται στην πεποίθηση ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο επειδή θα αδειάσει το πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου.

Ρώσοι εμπειρογνώμονες υποβαθμίζουν τον αντίκτυπο των μέτρων στη Rosneft (στην οποία η κυβέρνηση είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος) και στη Lukoil (μια ιδιωτική εταιρεία).

Οι δύο εταιρείες διεκδικούν περίπου το 40% και το 15% της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, αντίστοιχα. Οι κυρώσεις φαίνονται ουδέτερες για τη Rosneft, η οποία δεν έχει σημαντικές εξωτερικές δραστηριότητες εκτός Ρωσίας, ενώ για τη Lukoil αναμένονται μέτρια αρνητικές συνέπειες, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν το τμήμα διεθνούς εμπορίου του πετρελαϊκού ομίλου και τα διυλιστήρια του στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα βλέπει τις προσπάθειες της ΕΕ για την υπεξαίρεση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων στο Βέλγιο και προειδοποιεί πώς σε αντίποινα, θα κατάσχει ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και τραπεζών.

Η Κίνα και η Ινδία

Στο ζήτημα των νέων κυρώσεων της ΕΕ αλλά και των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας, διαδίδεται μια επικίνδυνη παραπληροφόρηση. Βασίζεται σε μια υπόθεση που είναι τόσο τυπικά αληθής όσο και ουσιαστικά παραπλανητική: δηλαδή, ότι η Μόσχα και τα ενεργειακά της έσοδα θα καταρρεύσουν τώρα, καθώς η Κίνα και η Ινδία θα αναστείλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης , σε συμμόρφωση με τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Ας ξεκινήσουμε με την Ινδία. Πράγματι, βάσει νόμου, το Νέο Δελχί είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών.

Μια αρχική απάντηση θα μπορούσε να έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο από τη σύνοδο κορυφής του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου οι ΗΠΑ σκόπευαν να προσφέρουν στο Νέο Δελχί έναν συμβιβασμό που δεν μπορούσε να αρνηθεί: Συγκεκριμένα, μείωση των δασμών σε ένα σταθερό 15% με αντάλλαγμα την πλήρη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Rosneft και τη Lukoil.

Αλλά ο Ινδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι δεν θα ταξιδέψει στη Μαλαισία. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει βιασύνη να κλείσει η Ινδία τις πόρτες στην εγγυημένη, χαμηλού κόστους ενέργεια της Μόσχας.Και το υπουργείο Ενέργειας στο Νέο Δελχί λέει πώς δεν θα υποχωρήσει «υπό την απειλή των όπλων»

Τα κινεζικά αποθέματα

Η Κίνα ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναστείλει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου , αλλά υπό το φως μιας πραγματικότητας που κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να αναδείξει, ώστε να κατανοήσει πραγματικά τη συνολική εικόνα:

Τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, περίπου το 17% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας πραγματοποιήθηκαν από τη Μόσχα. Και μεγάλο μέρος αυτού του πετρελαίου κατέληξε σε αποθέματα.

Συνολικά, η Κίνα έχει αυξήσει προληπτικά τα στρατηγικά της αποθέματα κατά περίπου 160 εκατομμύρια βαρέλια μόνο από την αρχή του έτους. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2020.

Και έχει προκαταβάλει το αντίτιμο στη Μόσχα.

Η νέα τάξη

Και η Ευρώπη; Ηταν τελικά έξυπνη κίνηση να σπεύσει να πανηγυρίσει για τις κυρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία; Και να ακολουθήσει στην ίδια κατεύθυνση; Ενόψει ενός χειμώνα που πλησιάζει, αλλά και της συνεχιζόμενης αποβιομηχάνισης υπό το βάρος του υψηλού ενεργειακού κόστους;

Οταν μάλιστα είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πολύ συχνά παίζει «πόκερ» και αλλάζει τις αποφάσεις του απέναντι στη Ρωσία ;

Σίγουρα, στη νέα τάξη πραγμάτων κυριαρχεί το πνεύμα της απειλής και της αλαζονείας, της βίαιης απουσίας διαμεσολάβησης.

Αναμφίβολα, οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Αλλά αυτή η επίθεση είχε τις ρίζες της στην αίσθηση της περικύκλωσης που ένιωθε η μετασοβιετική ρωσική ηγεσία.

Εξ ου και τα σημάδια αυτής της εκδίκησης, βασισμένης στην επανακατάληψη της πρώην τσαρικής-σοβιετικής αυτοκρατορίας.