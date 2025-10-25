Τραπεζική «επανάσταση» με τα cryptos

Στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, οι χρονικές αποστάσεις είναι σχεδόν μηδενικές. Για παράδειγμα, η απόσταση που διένυσε η JPMorgan από την εποχή που χαρακτήριζε το bitcoin «υπέρτατη απάτη» μέχρι τη χθεσινή είδηση, πως θα αποδέχεται κρυπτονομίσματα ως εγγύηση για δάνεια στις συναλλαγές με τους θεσμικούς πελάτες της, σε κανονικό χρόνο θα έμοιαζε με δεκαετία. Στον κόσμο που ο χρόνος ταξιδεύει μέσα από υπερ-ημιαγωγούς, η απόσταση αυτή εκμηδενίστηκε.

To bitcoin δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον ως περιθωριακό ενεργητικό, αλλά θα έχει εγγυητική αξία ανάλογη με αυτή των μετοχών, των ομολόγων, του χρυσού και άλλων ενεργητικών.

Τι ήταν αυτό που οδήγησε την αμερικανική τράπεζα στο να αλλάξει τη στάση της απέναντι στα cryptos; Μα, η διευρυνόμενη πεποίθηση πως τα ψηφιακά ενεργητικά θα κερδίσουν το στοίχημα της καθιέρωσης στο παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα. Και η καλύτερη εγγύηση που υπάρχει είναι η υποστήριξη του ίδιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα κρυπτονομίσματα. Η κυβέρνηση Τραμπ αίρει κανονιστικά εμπόδια, προωθεί νέα νομοθεσία για τη ρύθμιση της αγοράς, ενώ κανονιστικά πλαίσια λειτουργίας για τα κρυπτονομίσματα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλες τράπεζες αποφάσισαν να εντάξουν το ψηφιακό ενεργητικό στα χαρτοφυλάκιά τους και στα συστήματα πληρωμών.

Ο ψηφιακός χρόνος μάς θυμίζει πως ήταν 22 Μαΐου 2010 όταν καταγράφηκε η πρώτη εμπορική συναλλαγή με bitcoin: ο προγραμματιστής Λάζλο Χάγενζ αγόρασε δύο πίτσες από την αλυσίδα Papa John’s πληρώνοντας 10.000 bitcoin. Το 2017 το ιαπωνικό κοινοβούλιο αναγνώρισε επίσημα το bitcoin ως νόμισμα, το 2021 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) σε bitcoin, ενώ στις 7 Μαρτίου 2025 ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε την πρώτη στην ιστορία σύνοδο κορυφής για τα κρυπτονομίσματα.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ.