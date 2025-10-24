Οι 27 ηγέτες της Ευρώπης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην «υπεξαίρεση» των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών καταθέσεων στο Βέλγιο, ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία.

Στη χθεσινοβραδυνή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, μετά από ώρες διαπραγματεύσεων σχετικά με την πιθανή χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν μια «τρύπα στο νερό». Συμφώνησαν μόνο σε έναν ελάχιστο συμβιβασμό. Εδωσαν δηλαδή, εντολή στην Κομισιόν να εξετάσει επιλογές για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας. Μέχρι νεωτέρας!

«Οι 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση»

Η εξέλιξη αυτή έφερε στο νου μια Κεφαλλονίτικη παροιμία που μου έλεγε η Κεφαλλονίτισσα γιαγιά μου, για τους «45 Γιάννηδες που έχουν ενός κοκόρου γνώση»: Σε ένα χωριό της Κεφαλλονιάς κατοικούσαν κάποτε 45 οικογένειες. Συμπτωματικά, οι πατεράδες και στις 45 οικογένειες ονομάζονταν Γιάννηδες. (Φυσικά δεν έχω τίποτα με τους Γιάννηδες που είναι και το 8% των ανδρών στην Ελλάδα).

Πώς έχει η ιστορία; Μια φορά και έναν καιρό, μια δυνατή καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσει το ποτάμι του χωριού και να καταστρέψει τις περιουσίες τους. Τότε, όλοι οι συνονόματοι Γιάννηδες προσπάθησαν να βρουν μια λύση. Μάταια όμως. Τότε εμφανίστηκε ένας …κόκορας που τους υπέδειξε τον τρόπο να εκδικηθούν το… ποτάμι, για το κακό που έκανε στο χωριό : «Πάρτε ρόπαλα στα χέρια και πάμε να διώξουμε το ποτάμι από τον τόπο μας, να μην γυρίσει πίσω, να μην ξαναπεράσει από εδώ», είπε ο …κόκορας.

Έτσι, όλοι οι Γιάννηδες μαζί, ακολούθησαν τον κόκορα ως το ποτάμι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόλις έφτασαν στις όχθες του, ο κόκορας τους πρόσταξε να πηδήξουν μέσα και να αρχίσουν να δέρνουν τα αφρισμένα νερά με τα ρόπαλα «μέχρι να του δώσουν να καταλάβει ότι είναι ανεπιθύμητο στο χωριό». Αμυαλοι οι Γιάννηδες υπάκουσαν στον «αρχηγό» κόκορα και ένας ένας άρχισαν να πέφτουν στα παγωμένα και ορμητικά νερά. Το αποτέλεσμα ήταν να πνιγούν όλοι….

Το πάθημα της Ευρώπης

Ετσι ακριβώς και οι περισσότεροι κοκορόμυαλοι Ευρωπαίοι ηγέτες σκέφτηκαν αρχικά να ακολουθήσουν την προσταγή των «κοκοριών» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να υπεξαιρέσουν με τα «ρόπαλά» τους τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Το 86% αυτών των κεφαλαίων ύψους άνω των 240 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι κατατεθειμένα πριν τον πόλεμο στην ΕΕ και τα δύο τρίτα κατέχονται από την χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear, στο Βέλγιο.

Ευτυχώς όμως, στην ιστορία αυτή υπήρχαν και κάποιοι σοβαροί άνθρωποι που στάθηκαν εμπόδιο στο να πνιγεί η… Ευρώπη.

Πρώτα και κύρια ο Φλαμανδός εθνικιστής πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος -και σωστά- φοβήθηκε ότι θα αντιμετώπιζε την οργή της Μόσχας, μπλέκοντας μάλιστα τη χώρα του σε έναν επικίνδυνο δικαστικό αγώνα με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ συμμερίζονται ορισμένες από τις ανησυχίες του Βελγίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς μίλησε για «πραγματικά σοβαρά ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε».

Ενάντια στην υπεξαίρεση των ρωσικών καταθέσεων είναι άλλωστε και οι περισσότερες γερμανικές επιχειρήσεις. «Η Γερμανία έχει επενδύσει στη Ρωσία όσο καμία άλλη χώρα. Επομένως, έχει τα περισσότερα να χάσει από τη σχεδιαζόμενη χρήση κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για αγορές όπλων για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ματίας Σεπ, πρόεδρος του Γερμανορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Αντίδραση της ΕΚΤ

Εντονες αμφιβολίες έχει εκφράσει επίσης και η ΕΚΤ, καθώς φοβάται ότι η υπεξαίρεση των ρωσικών κρατικών κεφαλαίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική αξιοπιστία της ευρωζώνης και να πλήξει ακόμη και το ευρώ!

«Φανταστείτε τι μήνυμα θα έστελναν οι 27 σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, με αυταρχικά πολιτεύματα, που έχουν καταθέσει ή θέλουν να στείλουν τα κεφάλαιά τους σε ευρωπαϊκές τράπεζες;» αναρωτήθηκαν Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς, μιλώντας στη Ναυτεμπορική.

Η ΕΚΤ έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία λόγω του πιθανού αντίκτυπου που θα μπορούσε να έχει στο ευρώ ως νόμισμα αναφοράς στις αγορές.

Ενάντια στο διεθνές δίκαιο

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η χρήση των ρωσικών κεφαλαίων θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, το ερώτημα είναι «τι είδους ανησυχίες θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό το βήμα στους επενδυτές . Κατά πόσον θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έλλειψη νομικής ασφάλειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη θέση των περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ στις αγορές», λένε τραπεζικοί κύκλοι.

Με αυτά και μ` αυτά, πάντως, το σίγουρο είναι ότι η ΕΕ αρνείται να βρει μια λύση με τη Ρωσία και κλιμακώνει συνεχώς την αναμέτρηση, υιοθετώντας το… 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Μόνο που η άνευ όρων υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι πλέον αυτοκτονική.

Γιατί επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ευρώπη, πληρώνουν πολύ ακριβά την εμμονική, φιλοπόλεμη στάση της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, με την πανάκριβη ενέργεια, το κυνήγι των εξοπλισμών και την αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας. Χωρίς καν, καμία αναφορά σε κοινό χρέος για τη χρηματοδότηση των κοινών αμυντικών προγραμμάτων, για παράδειγμα.

Εχουν απονομιμοποιηθεί

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον και ο Τραμπ προωθούν αμερικανικό όραμα εθνικού και γεωπολιτικού συμφέροντος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν να επιτίθενται στα συμφέροντα της Ευρώπης και των κρατών μελών. Ακολουθούν ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Ένα αδιέξοδο, που καταδικάζει την ΕΕ σε γεωπολιτική υποτέλεια και οικονομική στασιμότητα.

Απλά, οι «πολιτικοί νάνοι» που κυβερνούν την Ευρώπη, έχουν σε μεγάλο βαθμό απονομιμοποιηθεί στο εσωτερικό και προσπαθούν απεγνωσμένα να ενισχύσουν τις θέσεις τους σε έναν διαρκή πόλεμο. Σαν τους 45 Γιάννηδες, με ενός κοκόρου γνώση…