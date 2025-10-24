Επαγγελματίες πατριώτες και εθνικοί φραπέδες

Στην Ελλάδα, όπου ο πατριωτισμός έχει γίνει επάγγελμα, οι Εθνικές Επιτροπές -ως φάρμακο για πάσα νόσο- δημιουργούνται ακόμα και για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων… όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Και αν παρακολουθήσει κάποιος λίγο από τις εργασίες της Εξεταστικής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -που είναι σε ζωντανή μετάδοση- θα δει ότι το επίθετο εθνικός έπαιζε και παίζει παντού στις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού.

Σαν να πρόκειται για ένα άλλοθι για τις κομπίνες που γίνονταν εκεί -με υπερκομματική πολιτική ανοχή- και για τις οποίες πολύ λίγα πράγματα θα μάθουμε από τη συγκεκριμένη Εξεταστική. Οι μάρτυρες -που προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- καταθέτουν για περίπλοκες διαδικασίες, ενώ από τους βουλευτές που συμμετέχουν είναι φανερό ότι λίγοι έχουν τις γνώσεις για να παρακολουθήσουν και να συμβάλουν στο έργο της μέσω των ερωτήσεων.

Οι άλλοι «φωνάζουν» για να εντυπωσιάσουν, να τσακωθούν με έναν μάρτυρα για να το γράψει η κάμερα και να φανούν ότι ιδρώνουν την κομματική φανέλα, ενώ κάποιοι άλλοι, μηδενικής συνεισφοράς, θα ανεβάσουν και βίντεο στο you – tube με τίτλο που θα λέει πως κονιορτοποίησαν (ή κάτι παρόμοιο εντυπωσιακό) τον Α ή Β μάρτυρα που ήταν επιλογή ενός υπουργού Γεωργίας ή ενός κόμματος.

Το βέβαιο είναι ότι τα πορίσματα της Επιτροπής που θα γραφούν, εκτός από τα κομματικά πρόσημα που θα έχουν, δεν θα προσφέρουν τίποτα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Και την πρόθεση να είχαν οι συμμετέχοντες βουλευτές και να ήταν η επιτομή της αντικειμενικότητας, είναι φανερό ότι δεν έχουν γνώσεις. Και χωρίς γνώσεις, απομένουν μόνο οι γενικεύσεις, οι εντυπωσιασμοί και οι κραυγές…

Ταυτόχρονα εξελίσσεται και το θεαματικό κομμάτι του σίριαλ ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ΕΛ.ΑΣ. να μεταφέρει με λεωφορείο συλληφθέντες για την υπόθεση αυτή, στην οποία μην ξεχνάμε ότι ήρθε στην επιφάνεια μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ενδεχομένως χάρη στην τελευταία να τιμωρηθούν και κάποιοι δικοί μας, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μαθαίναμε ούτε τα ονόματά τους.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σαν τα Τέμπη… υπό την έννοια ότι κάνουν παρέλαση όλες οι κακοδαιμονίες του κράτους και της διοίκησης που η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα διορθωθούν, ενώ όλοι -που ζούμε στον τόπο αυτό- ξέρουμε ότι πολύ λίγα θα αλλάξουν επί της ουσίας.

Και επειδή η βούληση -για να αντιμετωπισθούν αυτές οι κακοδαιμονίες είτε είναι αδύναμη είτε δεν υπάρχει-, ο πατριωτισμός γίνεται επάγγελμα που διαφημίζεται με φωνές και κούφιες ρητορείες, το επίθετο εθνικός μπαίνει παντού ως άλλοθι για τις λοβιτούρες, και οι πολιτικές δυνάμεις στοχεύουν στην κατάληψη της εξουσίας -με κάθε μέσο- για εφαρμογή μετά και από τις ίδιες της πεπατημένης με τους κάθε είδους φραπέδες και τους προστάτες τους.