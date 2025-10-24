«Η επόμενη γενιά εκατομμυριούχων θα είναι υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι» κι είναι σοβαροί οι λόγοι. Για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers), όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia. Ναι, ο κύριος με το μαύρο δερμάτινο μπουφάν, που δεν κάνει μπαμ.

Άσε την επόμενη γενιά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τσίμπησε επάγγελμα που τα σπάει μεμιάς. «Αγρότης» με ειδικότητα να βρίσκει επιλέξιμες, αλλά αδήλωτες εκτάσεις και να τις αξιοποιεί, δηλώνοντάς τες, για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι δηλαδή, καλή δουλειά;» Μα τι λέτε, κυρία μου. Και είναι και φαίνεται. Προσέξτε το φαίνεται σε αντιδιαστολή με το κρύβεται. Η οικονομική επιφάνεια δεν περνούσε απαρατήρητη, διαβάζω στον τοπικό Τύπο. Ταξίδια απ’ το Ντουμπάι έως τις ΗΠΑ, καλά ξενοδοχεία, αγορές status από επώνυμους οίκους.

«Άμα η τύχη σού χαμογελά». Είσαι τόσο κοντά και τόσο μακριά. Είχε ρέντα, αλλά υπάρχουν ντοκουμέντα ότι μέσω στοιχηματισμού ξεπλενόταν η κουβέρτα.

«Σιγά την πατέντα». Σιγά το ένα, σιγά το άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Ένα σύστημα δεν χτύπησε όταν γίνονταν ισόποσες χρεώσεις και πιστώσεις από τυχερά παίγνια;

«Τι συστήματα είναι αυτά;» Ανοικτά. Ανταλλάσσουν ύλη και ενέργεια με το περιβάλλον και έτσι αναπτύσσονται νέες, οργανωμένες δομές και μορφές. Καιρός λαγού, καιρός λαγουδίνας.

Μία άλλη ίνα στο κουβάρι, όμως, έχει πιο μεγάλη χάρη. Ενώ γίνεται χαμός και ψάχνουν από τις Βρυξέλλες κόμπους συνεχώς, πάει το παλικάρι -φέρεται να είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως το 2024 για άλλη απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ- με τα άλλα παιδιά και δηλώνουν μαζικά αγροτεμάχια ως «ακτημονικά». Ναι, μέσα στη χρονιά.

«Πλαστογράφησαν αποφάσεις ή βεβαιώσεις από την Περιφέρεια;» Όχι, βέβαια. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των αιτήσεων επισύναπταν λευκές σελίδες. Δεν αφήνουν κηλίδες, με ΑΤΑΚ δεν ανοίγεις παρτίδες.

«Ναι, αν το σύστημα είναι για τις κληματσίδες». Συγγνώμη, εσύ κατάλαβες ότι στήνει στους πονηρούς παγίδες; Απορίας άξιον είναι πώς δεν έπεσαν κι άλλες ακρίδες.