Ο Τραμπ και το «βαθύ κράτος»

Πιο σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα αποφάσισε να υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ: Για πρώτη φορά στη θητεία του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις εναντίον των δύο μεγαλύτερων Ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών- τη Rosneft και τη Lukoil.

Η «τιμωρία» επιβάλλεται για την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης της Μόσχας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Με τις κυρώσεις, «παγώνουν» οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία μπορεί να έχουν οι δυο πετρελαϊκοί κολοσσοί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών. Επιπλέον, θα μπλοκαριστούν και εταιρείες με ποσοστό ιδιοκτησίας άνω του 50% από τους δυο ρωσικούς γίγαντες.

Μέχρι τώρα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για την πιθανότητα επιβολής τιμωρητικών μέτρων κατά της Μόσχας, αν και ποτέ δεν είχε υλοποιήσει τις απειλές του. Είχε επιβάλει πάντως δασμούς 25% στην Ινδία ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικής ενέργειας, αλλά δεν είχε επεκτείνει αυτό το μέτρο ούτε στην Κίνα – τον κύριο πελάτη της Μόσχας.

Το ερώτημα βέβαια είναι αν τα νέα μέτρα σημαίνουν αλλαγή στην αμερικανική πολιτική στο Ουκρανικό ή αν εντάσσονται στην διαπραγματευτική τακτική του προέδρου Τραμπ.

Αποφασίστηκαν πάντως κατά την συνάντηση του Τραμπ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση στο Λονδίνο του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων», της λέσχης των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν συμμαχήσει με το Κίεβο, και επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου. Ο Τραμπ διέψευσε πάντως δημοσιεύματα ότι πρόκειται να στείλει πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία.

Η πίεση των νέο-συντηρητικών

Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να πιέζεται πολύ πλέον από το λεγόμενο «βαθύ κράτος» των νέο-συντηρητικών να ακολουθήσει μια πιο σκληρή εξωτερική πολιτική.

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει άλλωστε ότι υπάρχει κάποιο είδος ελέγχου που ασκείται από διάφορους θεσμούς. Ένα κατεστημένο έχει αναδυθεί σε βασικούς ρόλους όπως το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο σκοπεύει να πολεμήσει σε όλα τα μέτωπα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για έναν «στρατό γραφειοκρατών», ιδιαίτερα στις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και στο Υπουργείο Άμυνας, που θέλουν να σαμποτάρουν τις πολιτικές του επιλογές. Το «βαθύ κράτος», το οποίο ο Τραμπ θεωρούσε ως ένα είδος παράλληλης κυβέρνησης, σε αντίθεση με τον Λευκό Οίκο. Προσθέτει μάλιστα και μια πινελιά συνωμοσίας.

«Αποξήρανση του βάλτου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ έχει συστήσει μια διακυβερνητική ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν αρκετές υπηρεσίες. Η ομάδα αυτή «στοχεύει» όσους εντός της κυβέρνησης εργάζονται εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης – δηλαδή εναντίον του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Όλα αυτά εντάσσονται σε μια γενικότερη φιλοσοφία-τη λεγόμενη «αποξήρανση του βάλτου», την απογραφειοκρατικοποίηση της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, επιχείρησε μια προσέγγιση με τη Ρωσία. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, ανέκαθεν αντιτίθετο σε αυτήν, ακόμη και υπό το φως των γεγονότων του Ψυχρού Πολέμου. Όσοι έζησαν εκείνη την περίοδο ανέπτυξαν έντονα αντιρωσικά αισθήματα, ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών. Αλλά ο Τραμπ δεν θέλει αυτό να εμποδίσει τις γεωπολιτικές του επιλογές.

Βετεράνοι διπλωμάτες λένε ότι και ο Τραμπ θέλει μια νέα Γιάλτα για να χαράξει τις σφαίρες επιρροής του κόσμου. Αλλά αν δεν καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.