Ηττηθήκαμε κατά κράτος

Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο δίνει 2,04 δισ. ευρώ σε φορείς του Δημοσίου για να πληρώσουν τα ποσά που χρωστάνε στη ΔΕΗ για το ρεύμα που κατανάλωσαν τα προηγούμενα έτη, αλλά δεν τα αποπλήρωσαν και σπατάλησαν αλλού τα χρήματα. Λεπτομέρεια, οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων είναι διορισμένες από το κράτος.

Αυτό αποκαλύπτει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία επισημαίνει και άλλα κατορθώματα του κράτους. Όπως παρανομίες στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και προμηθειών με αδικαιολόγητη παρέκκλιση από τον κανόνα της διενέργειας διαγωνισμού, είτε χωρίς τη συνδρομή των αναγκών που θα δικαιολογούσαν την επίσπευση των διαδικασιών και μη νόμιμες τροποποιήσεις των συμβάσεων.

Ακόμη, φορείς του Δημοσίου είτε καθυστερούν είτε δεν υποβάλλουν καθόλου ισολογισμούς και απολογισμούς για την οικονομική τους διαχείριση.

Ο ΕΟΠΥΥ, ο e-ΕΦΚΑ και ο ΟΠΕΚΑ δεν υποβάλλουν εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ άλλοι κρατικοί φορείς υποβάλλουν ανακριβείς καταστάσεις.

Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει πως εξακολουθούν να υφίστανται στο δημόσιο λογιστικό σύστημα οι περίφημοι «Ειδικοί Λογαριασμοί», οι οποίοι έπρεπε να είχαν καταργηθεί πριν από 30 χρόνια (το 1995), αλλά σήμερα εξακολουθούν να υφίστανται 14 εξ αυτών, με υπόλοιπο χρήσης 7,7 δισ. ευρώ.

Ζούμε σε ένα απίστευτο κράτος, το οποίο επιτρέπει στον αγρότη συμπολίτη μας που αποκαλείται «Φραπές» να έχει στην άκρη «μαύρα» εισοδήματα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, να κατέχει 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar (που έχει τα λεφτά της), και να μην τρέχει τίποτα.

Καμία ελληνική Αρχή δεν εντόπισε τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και ουδείς αναρωτήθηκε πώς ένας αγρότης απέκτησε περιουσία εκατομμυρίων.

Και δεν θα το έπαιρνε κανείς χαμπάρι, εάν δεν ερευνούσε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία αποκάλυψε και την εγκληματική οργάνωση στη Β. Ελλάδα που οδήγησε σε 37 συλλήψεις.

Και το ερώτημα: Οι υπόλοιποι, οι εκτός των «μηχανισμών», ζούμε σε αυτό το κράτος ή απλώς επιβιώνουμε;