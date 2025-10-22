Μπούμεραγκ με «Άγνωστες» συνέπειες

Νέα δεδομένα διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό, διαμορφώνουν ένα βαρύ κλίμα:

Στα καθ’ ημάς, η κίνηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας να κρατήσει και πάλι αποστάσεις από τις επιλογές του πρωθυπουργού, έχει γυρίσει μπούμερανγκ για το Μέγαρο Μαξίμου.

Ιδιαίτερα γιατί ο κ. Δένδιας επέλεξε για άλλη μία φορά να ταυτιστεί με το «λαϊκό αίσθημα», λέγοντας: Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης».

Όσο και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να διαβεβαιώσει σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ πως ουδεμία διαφοροποίηση υπάρχει και ο κ. Δένδιας δεν εξέφρασε διαφωνία για την περιβόητη πλέον τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το θέμα παραμένει.

Όπως παραμένει το γεγονός ότι η τροπολογία δεν απέφερε ουσιαστικά τίποτα το καινούριο για το Μνημείο. Πέραν από το γεγονός ότι μία ιδιωτική εταιρία θα αναλάβει την καθαριότητα!

Το ρήγμα όμως που προκλήθηκε, θα συνεχίσει να διευρύνεται παρά την ψήφιση της τροπολογίας. Οσοι γνωρίζουν βέβαια καλά τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ξέρουν ότι κινείται πάντα θεσμικά. Λέει πολλά όμως το γεγονός ότι επέλεξε να κάνει τη δημόσια δήλωσή του μόλις ο πρωθυπουργός κατέβηκε από το βήμα της Βουλής.

Μπούμερανγκ και για το Ουκρανικό

«Πρόσεχε τι κάνεις γιατί το μπούμερανγκ γυρίζει πάντα πίσω σε εκείνον που το πετάει», λέει μια παλιά παροιμία στην Αυστραλία, όπου και εφευρέθηκε το μπούμερανγκ .

Οι πράξεις μας δηλαδή έχουν συνέπειες και επιστρέφουν σε εμάς.

Για παράδειγμα, στο Ουκρανικό: Τρεις νέες εξελίξεις προέκυψαν ξαφνικά σχετικά με τον πόλεμο:

Η πρώτη: η προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Η δεύτερη νέα εξέλιξη είναι ένα ευρωπαϊκό και ουκρανικό σχέδιο 12 σημείων με βασικό άξονα την κατάπαυση των εχθροπραξιών στα σημερινά μέτωπα.

Η τρίτη εξέλιξη είναι ότι οι Ρώσοι δεν σκοπεύουν να αποδεχτούν το ευρωπαϊκό σχέδιο, γιατί όπως είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο Tass , θα άφηνε άθικτες τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης».

Άλλωστε , η Μόσχα έχει περισσότερο από ποτέ το πάνω χέρι στον πόλεμο.

Το τελευταίο σημαντικό γεγονός είναι ότι το Ποκρόφσκ -μια στρατηγικής σημασίας πόλη -βρίσκεται τώρα σε ρωσικά χέρια. Πέρα από το Ποκρόφσκ δεν υπάρχει καμία Ουκρανική οχύρωση. Και η κατάρρευση του μετώπου είναι θέμα χρόνου πλέον.

Για αυτό και η ταχύτητα με την οποία δημοσιεύτηκε στο Bloomberg η είδηση ​​​​για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου ειρήνης.

Παραπαίουν στο σκοτάδι

Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη φαίνεται να παραπαίει στο σκοτάδι, επειδή δεν έχει τίποτα ουσιαστικά νέο: μάλιστα, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία γυρίζει τον χρόνο πίσω σε μια υπόθεση που βασίζεται σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Είναι ένα αίτημα που ούτε ο Τραμπ αποδέχεται σήμερα, επειδή γνωρίζει πολύ καλά ότι για τους Ρώσους είναι ένα κρίσιμο ζήτημα.

Το Κρεμλίνο έβλεπε πάντα την ευρωπαϊκή πρόταση ως πρόσχημα για την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος, άρα στα σύνορα με τη Ρωσία.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη προσφέρει στη Ρωσία την αναγνώριση της Κριμαίας και άλλων εδαφών και ήταν οι πρώτες που άρουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Εάν ο Τραμπ και ο Πούτιν καταλήξουν σε συμφωνία και οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις -προφανώς λαμβάνοντας κάτι σε αντάλλαγμα από τους Ρώσους- η Ευρώπη θα αναγκαστεί να συρθεί και πάλι πίσω από τους τους Αμερικανούς.

Το πραγματικό ζήτημα είναι ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελλών και οι λεγόμενοι «Πρόθυμοι» για πόλεμο, έχουν εξαντλήσει τους διαπραγματευτικούς τους «άσσους» πόρους. Δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν, αλλά μόνο να χάσει η Γηραιά ήπειρος. Οικονομικά, εμπορικά και γεωπολιτικά.

Μπούμεραγκ δηλαδή με άγνωστες συνέπειες. Όπως λέει μια άλλη παροιμία, «όταν σπρώχνεις έναν άνθρωπο στον γκρεμό, θα δεις τον εαυτό σου να πέφτει».