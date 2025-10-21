Να σοβαρευτούμε και να ενισχύσουμε τη βιομηχανία

Ο συνδυασμός του υψηλού κόστους διαβίωσης και της υπερφορολόγησης με τη χαμηλή παραγωγικότητα της οικονομίας οδηγεί στην περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη σταδιακή εξουθένωση της μεσαίας τάξης.

Η χαμηλή παραγωγικότητα, που οφείλεται στην έλλειψη επενδύσεων και καινοτομίας, είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ολιγωρίας και της αδυναμίας των αρμοδίων να προωθήσουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα μειώνουν τη γραφειοκρατία, θα κάνουν ορθολογικό το φορολογικό σύστημα, θα προσφέρουν ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης κ.λπ.

Η Ελλάδα πρόσφατα ανακηρύχθηκε «πρωταθλήτρια» μεταξύ 79 χωρών ως η χειρότερη χώρα όσον αφορά την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, από έκτη χειρότερη που ήταν στην κατάταξη το 2022. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε η πιο δύσκολη χώρα παγκοσμίως για να κάνει κάποιος επιχείρηση και όσοι το επιχειρούν, στην περίπτωσή μας, θα είναι μάλλον τρελοί…

Η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, από τις οποίες εξαρτώνται τα εισοδήματα, προϋποθέτουν τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Η παραγωγικότητα της εργασίας στη μεταποίηση είναι η μοναδική που έχει αυξηθεί κατά 43,6% το 2024 σε σχέση με το 2009. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μέσοι μισθοί στους τομείς αυτούς να είναι σημαντικά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους στην υπόλοιπη οικονομία, παρά το γεγονός ότι η μεταποίηση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε.

Πρόσφατα, ο ΣΕΒ ζήτησε ενίσχυση 35 ευρώ ανά MWh για τη βιομηχανία, λέγοντας ότι απειλούνται με λουκέτο δύο μεγάλες επιχειρήσεις. Και στη βιομηχανία υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, ειδικά στην αμυντική, λόγω των εξοπλιστικών δαπανών και των αναγκών της Δύσης σε πολεμικό εξοπλισμό. Εκτός από τις κρατικές ΕΑΣ και ΕΑΒ, υπάρχουν στη χώρα και πολλές ιδιωτικές εταιρείες στον κλάδο αυτό, αλλά και τα ναυπηγεία, που θα πρέπει να ενισχυθούν και μέσω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που κάνει η χώρα.

Εξυπακούεται ότι τα λεφτά που δίνονται πρέπει να πιάνουν τόπο, ώστε, εκτός από τη συντήρηση κάποιων θέσεων, να υπάρχει και πρακτικό αποτέλεσμα με παραγωγή εμπορεύσιμου υλικού. Μέσω της ενίσχυσης της βιομηχανίας θα περιορίσουμε το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, που ήταν ένας από τους λόγους που η S&P μας κράτησε στάσιμους στις προοπτικές της οικονομίας. Χωρίς ισοσκελισμό στο εξωτερικό ισοζύγιο δεν μειώνεται βιώσιμα το δημόσιο χρέος, εκτός του ότι αυξάνεται συνεχώς το εξωτερικό χρέος.

Και αν κάποτε αποκτήσουμε ισχυρή δευτερογενή παραγωγή, θα αρχίσει να πετυχαίνει και ο προϋπολογισμός τους στόχους για τις εξαγωγές που συνήθως πέφτουν έξω, καθώς παράγουμε ελάχιστα. Για το 2026 προβλέπεται άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,5%. Για φέτος προβλεπόταν να ανέλθουν στα επίπεδα του 4%, αλλά τελικά θα κλείσουν στο 2,2%.