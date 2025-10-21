Υπεραξία από τον πόλεμο

H Ιστορία μάς διδάσκει πως οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την άμυνα καταγράφουν σημαντικές αποδόσεις, μετά την ανακοίνωση των πολέμων. Και επειδή η Ιστορία επαναλαμβάνεται, η τρέχουσα συγκυρία είναι ευνοϊκή για αυτή την κατηγορία μετοχών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τους γεωστρατηγικούς συσχετισμούς στην Ανατολή και τη Δύση και αναγκάζει τις χώρες του ΝΑΤΟ, τη Ρωσία και κατ’ επέκταση την Κίνα να εμπλακούν σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών.

Ο πλανήτης επανεξοπλίζεται με γοργούς ρυθμούς και τα κεφάλαια που δεσμεύονται στην πορεία αυτή είναι τεράστια. Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τα κεφάλαια που θα διατεθούν στο πλαίσιο του σχεδίου κοινών αμυντικών προμηθειών θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους ήδη βεβαρημένους εθνικούς προϋπολογισμούς, πιθανότατα στερώντας χρήματα από άλλες δαπάνες, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα.

Τα χρηματιστήρια, ωστόσο, φαίνεται να αγνοούν τη δημοσιονομική διάσταση του νέου εγχειρήματος και εστιάζουν στις πολύ μεγάλες προοπτικές που έχουν οι μετοχές εταιρειών άμυνας, οι οποίες καταγράφουν εντυπωσιακές αποδόσεις, αλλά και στην ώθηση που μπορεί να δώσει η αμυντική βιομηχανία στην οικονομική ανάπτυξη. Η νοτιοκορεατική Hanwha Aerospace εμφανίζει, φέτος, απόδοση 239%, ενώ η γερμανική Rheinmetall ακολουθεί με κέρδη 221,9%. Ο δείκτης εταιρειών άμυνας και αεροδιαστημικής του S&P 500 στη Wall Street ενισχύεται 45% από τις αρχές του έτους, ενώ στην Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης STOXX 600 καταγράφει την ίδια περίοδο κέρδη 58%.

Οι αγορές βρήκαν, λοιπόν, καινούργιο πεδίο δόξης λαμπρόν, που θα δώσει νέες υπεραξίες στους διψασμένους για κέρδη επενδυτές. Κάπου στο βάθος κάποιων γραφείων στη Wall Street, ακούγεται αχνά το σύνθημα που φώναζαν οι μαυραγορίτες στην Ελλάδα στη διάρκεια της Κατοχής: «Βάστα… Ρόμελ».