Άμοιρος ευθυνών δεν είναι κανένας

Στάσιμη έμεινε η Ελλάδα στην αξιολόγηση της S&P (την περασμένη Παρασκευή) όσον αφορά τις προοπτικές της, κάτι που σκιάζει την εικόνα ευφορίας που εμφανίζει για την οικονομία η κυβερνητική πλειοψηφία.

Μια ημέρα νωρίτερα στη Βουλή, στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια αποστροφή του λόγου του, απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης λέγοντας «φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης», συμπληρώνοντας «όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ…».

Βαρύς και άδικος ο ιταλιστί επιθετικός προσδιορισμός για την Ελλάδα – εν όψει και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, που απέδειξε ότι η χώρα εν συνόλω με τον λαό της στέκεται στο ύψος των περιστάσεων όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν και τούτο ασχέτως του ποιοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Και αν ο λογογράφος έβαλε μια τέτοια λέξη που ο οίστρος της κοινοβουλευτικής σύγκρουσης έκανε αποδεκτή από τον πρωθυπουργό ως προς τη χρήση της, μας κάνει να θυμηθούμε μια ανάλογη φράση του Γιώργου Παπανδρέου -στην έναρξη της χρεοκοπίας- που είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως χώρα με διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση…

Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται σαν να θέλουν οι πρωταγωνιστές να πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Σε όλη τη μεταπολίτευση η Ελλάδα είχε κυβερνήσεις νόμιμες από πολιτικά κόμματα που ψηφίζονται σε εκλογές. Και επειδή έχουν όλοι ασκήσει διακυβέρνηση, για τα μύρια κακά -που βρίσκει ο καθένας στους άλλους- έχουν όλοι ευθύνη…

Αν δει κάποιος τους λόγους για τους οποίους η S&P διατηρεί «παγωμένες» τις προοπτικές της οικονομίας και της χώρας, αντιλαμβάνεται ότι όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους σε αυτό το αποτέλεσμα:

Ο πρώτος είναι το μεγάλο εξωτερικό χρέος (582 δισ. ευρώ στο εξάμηνο του 2025), που μεσοπρόθεσμα ενέχει κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης.

Ο δεύτερος είναι το δημογραφικό, που η κυβέρνηση άργησε πολύ να θεωρήσει ως πρόβλημα. Κατά τον διεθνή οίκο, «η Ελλάδα είναι τώρα η τέταρτη πιο ηλικιωμένη χώρα στην Ε.Ε. και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδηλώνουν ότι μέχρι το 2050 το ποσοστό του πληθυσμού της που είναι άνω των 65 ετών θα είναι το υψηλότερο από οποιοδήποτε κράτος της Ε.Ε. Μια τέτοια παραμορφωμένη αναλογία είναι πιθανό να επιβαρύνει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη».

Και ο τρίτος είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τούτο παρά την άνοδο των τουριστικών εσόδων και την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Οι αδυναμίες που εντοπίζει η S&P υπερνικούν στο άθροισμα το νοικοκύρεμα των δημοσιονομικών και λειτουργούν ως τροχοπέδη για τις προοπτικές της οικονομίας, κάτι που σημειώνεται με ερωτηματικό και από τους επενδυτές που έχει ανάγκη η χώρα.