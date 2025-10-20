Έξω πάει καλά ο Τραμπ, μέσα;

Αναμφισβήτητα πρόσωπο της εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν θα είναι και πρόσωπο της… χρονιάς, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του το πρώτο βήμα που έγινε με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα να έχει συνέχεια…

Παρά την ευφορία της διεθνούς κοινής γνώμης, το σχέδιο Τραμπ προχωρά μετ’ εμποδίων, μετά την απροθυμία της Χαμάς να παραδώσει προς το παρόν όλες τις σορούς των νεκρών Ισραηλινών ομήρων. Γεγονός είναι πως είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Όπως χαρακτηριστικά είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, το Ισραήλ είναι έτοιμο να επιστρέψει στις εχθροπραξίες «μόλις το πω».

Λίγες ημέρες μετά την πανηγυρική υποδοχή της συμφωνίας για τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεινε ραντεβού με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για να συναντηθούν στη Βουδαπέστη. Μένει να δούμε βέβαια αν η συνάντηση θα είναι «Αλάσκα 2» ή θα καταφέρει να δώσει ώθηση στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

Αν πάντως δείχνει να τα πηγαίνει καλά έξω, μέσα τα πράγματα ζορίζουν. Δεν είναι μόνο το shutdown.

Η ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς ενισχύει τις ανησυχίες πως στόχος του Τραμπ δεν είναι η πάταξη της εγκληματικότητας. Πολύ δε περισσότερο που έχει μιλήσει για «εσωτερικό εχθρό» σε συνάντηση που είχε με τη στρατιωτική ηγεσία. Ο σύμβουλος Εσωτερικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ έχει χαρακτηρίσει ακόμη και το Δημοκρατικό Κόμμα «εγχώρια εξτρεμιστική οργάνωση».

Και σαν μην έφθανε αυτό, το Politico δημοσίευσε πριν από μερικές ημέρες αποκαλυπτικούς διαλόγους στο Telegram ανάμεσα στους ηγέτες της νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, με χαρακτηριστικότερους αυτούς με τους οποίους εκφράζουν την αγάπη προς τον Χίτλερ και την… πλάκα με τους θαλάμους αερίων.