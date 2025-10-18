Όταν τα παράλογα γίνονται λογικά

Εκτός από τη μείωση των τιμών σε 2 χιλιάδες κωδικούς προϊόντων που έγινε με παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης, υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα μετρήσιμη – που τροφοδοτεί την ακρίβεια και συμπορεύεται με την ελληνική οικονομία. Είναι η φορολογική επιβάρυνση των προϊόντων που εκλαμβάνεται ως αναγκαίο κακό και στην περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί τη βάση για χάραξη οικονομικών πολιτικών, που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να περπατήσουν.

Η χώρα, με ευθύνη των κυβερνώντων, συνήθισε να στηρίζει (ιδίως μετά τη χρεοκοπία αλλά και πριν) την οικονομική πολιτική της στη φοροεπιβάρυνση των Ελλήνων. Οι μεγάλοι φόροι -και διπλοί μάλιστα-, π.χ. στην ενέργεια (που αιμοδοτούν τον προϋπολογισμό μαζί με τις εισπράξεις του ΦΠΑ), επιτρέπουν τις κατά περίπτωση κυβερνητικές γαλαντομίες στο παρόν, αλλά αποδυναμώνουν τις μελλοντικές προοπτικές της χώρας.

Μπορεί να δίνουμε επιδόματα ή άλλα οικονομικά καρυκεύματα αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν συνιστά βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, που έχει πολλά και σημαντικά προβλήματα. Η αντιμετώπιση με βιώσιμο τρόπο θέλει άλλου είδους παρεμβάσεις, πραγματικά δομικές, με μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και πολλά άλλα που τα επικαλούμαστε αλλά δεν τα υιοθετούμε.

Μεταξύ 2019 και 2025 το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 11,6%, ενώ ο ΦΠΑ -λόγω πληθωρισμού και διατήρησης των υψηλών συντελεστών του- αυξήθηκε κατά 55%. Αν το επιμερίσουμε στα έξι χρόνια, βγάζει ετήσια αύξηση 1,93%…

Το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2025 στα 206 δισ., από 184,5 δισ. το 2019. Δηλαδή μέσα σε πέντε χρόνια έχουμε αύξηση σε απόλυτα νούμερα κατά 21,5 δισ. Αυτή η αύξηση περιέχει δαπάνες 50 δισ. από τον καιρό της πανδημίας που αύξησαν και το χρέος ανάλογα, συν άλλα 10 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δηλαδή, τα 21,5 δισ. πραγματική ανάπτυξη μας κόστισαν περί τα 60 δισ. δαπάνες, που δεν είναι και τόσο λογικό, αφού καμία επιχείρηση δεν δαπανά 60 ευρώ για να αυξήσει τον τζίρο της κατά 17 ευρώ. Μάλλον παράλογο είναι αλλά συμβαίνει μια χαρά!

Από την άλλη, στο τέλος του 2019, τα έσοδα του Δημοσίου από τον ΦΠΑ ήταν 17,67 δισ., ενώ το 2025 υπολογίζονται στα 27,53 δισ. και στα 29,12 δισ. το 2026.

Μιλάμε για θηριώδεις αυξήσεις στη σύγκριση του εισπραττόμενου το 2019 ΦΠΑ σε σχέση με το 2025 – 9,85 δισ. παραπάνω ή 55%, που γίνεται 65% και 11,45 δισ. επιπροσθέτως το 2026.

Αυτές οι πολιτικές με τους εξαντλητικούς φόρους συνεχίζονται 15 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, με το χρέος να αυξάνεται σε απόλυτα νούμερα και με την ανάπτυξη να μην ανταποκρίνεται ούτε καν στις δαπάνες που κάνει η χώρα.

Ενώ ξοδεύουμε χρήματα φαίνεται ότι δεν πιάνουν τόπο, όπερ σημαίνει ότι κάπου υπάρχει λάθος, που πρέπει να δουν οι αρμόδιοι.