Οι… ρωσικές κυρώσεις στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι εξειδικεύουν το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας που αποφάσισε η Ε.E., με στόχο να κλονίσει τη ρωσική οικονομία και να αναγκάσει την πολιτική και στρατιωτική της ηγεσία να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Έχει χαθεί το μέτρημα ως προς τον αριθμό των πακέτων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με τα αποτελέσματά τους να είναι εξαιρετικά αμφίβολα.

Υπάρχουν όμως και οι ρωσικές «κυρώσεις» στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πρόκειται για τις «αυτοκυρώσεις», που επιβάλλει η Ε.Ε. στον εαυτό της.

Από την κήρυξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου και τη φάμπρικα των κυρώσεων δείχνουν να υποφέρουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, σχεδόν όσο και η ρωσική.

Καθώς κόπηκαν οι ροές του ρωσικού αερίου και του πετρελαίου, το ενεργειακό κόστος στη «γηραιά ήπειρο» εκτινάχθηκε στα ύψη, δοκιμάζοντας τις αντοχές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς, φυσικά, και των νοικοκυριών. Γερμανία και Γαλλία ταλανίζονται και άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν αισθάνονται καλά. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που ο βιομηχανικός ανταγωνισμός από την Κίνα είναι ιδιαίτερα έντονος.

Άλλη (αυτο)κύρωση της Ε.Ε. είναι η δέσμευση πόρων ύψους εκατοντάδων δισ. ευρώ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ.

Πρόκειται για χρήματα τα οποία θα λείψουν από αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές και το κόστος δεν θα καλυφθεί από… εξωγήινους, αλλά από τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Αναλυτές υποστηρίζουν πως το εξοπλιστικό πρόγραμμα θα ενισχύσει τους αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για τη βασική επιχειρηματολογία των βιομηχανιών οπλικών συστημάτων και δεν αντέχει κριτική.

Φυσικά, θα συνεισφέρουν ονομαστικά στους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς θα καταγραφούν στους εθνικούς λογαριασμούς ως «επενδύσεις», αλλά…

Πώς θα ωφελήσουν πραγματικά την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, όταν θα παράγουν «προϊόντα» τα οποία θα εύχεσαι να μη χρησιμοποιηθούν ποτέ;

Μάλλον οι ρωσικές… κυρώσεις πληγώνουν περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία παρά το αντίστροφο.

Η βιομηχανία των κυρώσεων είναι μια ένδειξη αδυναμίας της Ε.Ε. να κάνει κάτι άλλο πιο πρακτικό που θα είναι και βιώσιμο, γιατί μια κούρσα εξοπλισμών με τη Ρωσία υπονομεύει το μέλλον της.

Η εναλλακτική είναι η διπλωματία. Όμως απαιτεί ικανότητες, που δεν διαθέτουν αυτοί που σήμερα διαχειρίζονται τις τύχες της.