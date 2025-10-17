Οι παλαιότερες γενιές εργαζομένων δυσανασχετούν απέναντι στην εργασιακή συμπεριφορά της Γενιάς Z -όσων γεννήθηκαν μεταξύ 1995 και 2012- που αναδιαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας, διαβάζω στο naftemporiki.gr της 14ης/10.

Καλά, οι παλιοί δυσανασχετούμε γενικώς. Δεν είναι τίποτα το σπέσιαλ, το καταπληκτικό, αλλά ας περιοριστούμε στο διαφορετικό.

Δεν σηκώνουν, λέει, το τηλέφωνο οι 20άρηδες-30άρηδες. Λογικό, γιατί προτιμούν την επικοινωνία μέσω βίντεο μικρής διάρκειας, καθώς συνήθως χρησιμοποιούν πλατφόρμες, όπως το YouTube και το TikTok. Μα είναι ο διευθυντής, που καλεί το «μικρό». Ε, και; Είναι χειρουργός στο Grey’s Anatomy, να σώζει ζωές διαρκώς; Ακούει το τραγούδι της χρονιάς «Not Like Us» και το πιθανότερο είναι ότι ο προϊστάμενος δεν ραπάρει, όπως ο Kendrick Lamar.

Εξίσου πιθανό είναι να θεωρούν τις κλήσεις ως κάτι τρομακτικό. «Εν μέρει είναι άγχος, εν μέρει είναι ότι δεν έχω πάντα την απαιτούμενη διάθεση γι’ αυτό». Μη σκας, Έμμα. Ψέμα ότι οι γονείς σου που έκαναν σπριντ για να επικοινωνήσουν, κανέναν εντέλει δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν και κάποιους δείκτες υγείας να διαλύσουν;

Επικαλούνται oι 25άρηδες την ψυχική τους υγεία όταν ζητούν παράταση των προθεσμιών ή αρνούνται να αναλάβουν νέες ευθύνες, ενίοτε αργοπορούν τα πρωινά, δεν κάθονται μέχρι αργά στο γραφείο, προφανώς γιατί έχουν ακόμη ζωή και εκτός δουλειάς, δεν ντύνονται συμβατικά -εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο ιδρυτής της Αpple-, φορούν ακουστικά εν ώρα εργασίας κ.ά.

Είναι, λέει ένας επιχειρηματίας στους Τimes, «εφιάλτης» οι απαιτήσεις τους.

Μήπως είναι εφιάλτης ο συνδυασμός της στασιμότητας των μισθών και της αύξησης του κόστους ζωής, από τη στέγαση μέχρι τους λογαριασμούς ενέργειας και τα τρόφιμα; «Δουλεύοντας σκληρά για μια καλύτερη ζωή είναι η μεγαλύτερη απάτη». Αυτή η γενιά το κατάλαβε καλά και δεν θεωρεί αυτονόητο να καεί, για να τα βγάζει πέρα μόνο με το ζόρι.

«Ιt’s just a job». Ακούς, Bob; Αλλάζει ο κόσμος. Γενικώς, της εργασίας ειδικώς. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας φέρει ένα μέλλον πολύ ελεύθερου χρόνου. Μπορεί και να επιβιώνουμε με ένα εισόδημα βασικό και μια χούφτα να κάνει χαμό.