Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η ακρίβεια επηρεάζει καθοριστικά την καθημερινότητα των πολιτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης από μηδενική βάση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, από το χωράφι στο ράφι. Η αλυσίδα αυτή, γεμάτη ενδιάμεσους κρίκους, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιαφανής, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το πώς ένα προϊόν πολλαπλασιάζει την τιμή του κατά τη διαδρομή από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τα δίκτυα λιανικής.

Σήμερα, οι παραγωγοί δηλώνουν ότι συχνά υποχρεώνονται να πωλούν σε τιμές που μετά βίας καλύπτουν το κόστος παραγωγής, οι συσκευαστές, χονδρέμποροι και μεταφορείς παίρνουν… όρκο ότι δεν αισχροκερδούν και οι λιανοπωλητές -βλέπε σούπερ μάρκετ- επιμένουν ότι τα περιθώρια κέρδους είναι κυριολεκτικά ισχνά. Ωστόσο, ως… διά μαγείας, οι τιμές φθάνουν τελικά στον… Θεό. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα τυποποιημένα αγαθά.

Προφανώς, η αδιαφανής ή η εξαιρετικά… κομπλικέ διαδικασία τιμολόγησης των αγαθών καθιστά αδύνατη την ουσιαστική παρακολούθηση της πορείας των τιμών, συμβάλλοντας στη διαιώνιση της ακρίβειας.

Η συγκράτηση των ανατιμήσεων με αποσπασματικά – συγκυριακά μέτρα, όπως επιδοτήσεις, έλεγχοι τιμών, πάγωμα τιμών, συμφωνίες κυρίων κ.ά., έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική. Μόνο η συνολική επανεκτίμηση του μοντέλου διασφάλισης της συναλλακτικής διαφάνειας στις τιμολογήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύση.

Μια e-πλατφόρμα, για παράδειγμα, που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία των τιμών από το χωράφι στο ράφι, ώστε να εντοπίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας, θα επέτρεπε στην πολιτεία να φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι τιμολογιακές παρασπονδίες θα εντοπίζονταν αυτόματα με ψηφιακή ιχνηλάτηση προϊόντων – τιμών και απόλυτη εγγύηση της διασφάλισης του επιχειρηματικού απορρήτου.

Μιλάμε για ένα… χρηματιστήριο ανατιμήσεων, στο οποίο οι ανοδικές μεταβολές θα χτυπούν «κόκκινο» και όχι «πράσινο»… αλλά ποιος πραγματικά από την αγορά θα το ήθελε;