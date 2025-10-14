Πληθωρισμός …δικαιολογιών

Σε κρίσιμη καμπή μπαίνει ο πόλεμος για να τιθασευτεί ο πληθωρισμός, ο οποίος κατατρώει κατά κύριο λόγο τα χαμηλά εισοδήματα και εντείνει την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Στο «οπλοστάσιο» του ιδιότυπου αυτού πολέμου την τελευταία τετραετία, που οξύνθηκε το πρόβλημα, η κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει έναν… πληθωρισμό παρεμβάσεων.

Πρόκειται για νέες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές, νέους κανόνες δεοντολογίας, συμφωνίες Κυρίων, καταλόγους με προϊόντα σε «διατίμηση», αυστηρά πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ και πολυεθνικές κ.λπ.

Ωστόσο ο πληθωρισμός δεν ανέκοψε την ανοδική του πορεία. Η διαμόρφωσή του στο 1,9% τον Σεπτέμβριο από 2,9% τον Αύγουστο δεν σημαίνει πως μειώθηκε, απλώς επιβραδύνθηκε, δηλαδή αυξήθηκε σε ετήσια βάση με μικρότερη ταχύτητα απ’ ό,τι τον Αύγουστο. Αλλά αυξήθηκε, δεν μειώθηκε.

Η επιβράδυνσή του δεν σημαίνει και πολλά στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα οποία βλέπουν καθημερινά τις τιμές να αυξάνονται, ενώ αν τις συγκρίνουν με το επίπεδο που βρίσκονταν πριν από μία τετραετία, καταγράφονται διαφορές της τάξης και άνω του 50%.

Φυσικά τα εισοδήματα κατά την ίδια περίοδο δεν αυξήθηκαν κατά ανάλογο ποσοστό, με αποτέλεσμα η αίσθηση της ακρίβειας να παραμένει έντονη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανατιμήσεις επικεντρώνονται στις κατηγορίες των βασικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως είναι τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, η στέγαση και ορισμένες υπηρεσίες.

Απορροφώντας οι βασικές ανάγκες το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, δεν απομένουν παρά ελάχιστοι πόροι για την κάλυψη δευτερευουσών αναγκών και φυσικά ούτε λόγος για αποταμίευση από τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση δρομολογεί και νέα μέτρα κατά της ακρίβειας, επειδή δεν πέτυχαν τα προηγούμενα, αλλά αποφεύγει τη βασική παρέμβαση, τη μείωση του ΦΠΑ. Υποστηρίζει πως δεν θα αποδώσει, επειδή η όποια μείωση δεν θα περάσει στον καταναλωτή, επιχείρημα που σημαίνει ότι δεν ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα οι προϋποθέσεις που φαίνεται να ισχύουν στα νησιά όπου ο ΦΠΑ θα μειωθεί.

Αντανακλά επίσης μια έλλειψη εμπιστοσύνης στις ελεγκτικές και εποπτικές αρχές, θεωρώντας πως δεν θα τα καταφέρουν να διασφαλίσουν ότι οι μειώσεις του φόρου θα φτάσουν στο ράφι.