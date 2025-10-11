Το τσεκούρι… ξεθάφτηκε

Την ημέρα που, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ «μετά από 3.000 χρόνια χάους και συγκρούσεων, θα υπάρξει ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ», έγινε η παγκόσμια έκρηξη στις σχέσεις ΗΠΑ -Κίνας.

Τη στιγμή μάλιστα που φαινόταν ότι οι σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, βελτιώνονταν…

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή νέων δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές, σε απάντηση στις προσπάθειες της Κίνας να «μονοπωλήσει τις σπάνιες γαίες».

Νωρίτερα, το Πεκίνο είχε ανακοινώσει την επέκταση των ελέγχων εξαγωγών της Κίνας για τις σπάνιες γαίες, τα αναγκαία υλικά που υποστηρίζουν τα πάντα: από τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας έως την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Το Πεκίνο κυριαρχεί άλλωστε, στις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών στον κόσμο, ελέγχοντας περίπου το 85% της επεξεργασίας και το 92% της παραγωγής των κρίσιμων αυτών , πρώτων υλών.

Αυτή η κυριαρχία έχει δώσει στην Κίνα βασικό πλεονέκτημα, το οποίο αξιοποιεί σε πολλαπλούς γύρους διαπραγματεύσεων, αφότου ο Τραμπ ξεκίνησε για πρώτη φορά τον εμπορικό του πόλεμο τον Απρίλιο.

Αιματοχυσία στις αγορές

Το «τσεκούρι» του εμπορικού πολέμου με την Κίνα, το οποίο φαινόταν να είναι θαμμένο από τις 12 Μαΐου, ξεθάφτηκε και απειλεί να συγκλονίσει την παγκόσμια οικονομία. Το έκανε ήδη στις χρηματιστηριακές αγορές με τρόπους που δεν έχουν ξαναδεί, από την περίφημη «Ημέρα της Απελευθέρωσης».

Οι κύριοι αμερικανικοί δείκτες υπέστησαν εκτεταμένες πτώσεις, που ξεπερνούν το 3% στην περίπτωση του Nasdaq, εν μέσω φόβων για επιστροφή στο εμπορικό χάος.

Το πετρέλαιο, εν τω μεταξύ, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 4%, καθώς εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Και φυσικά, το «ασφαλές καταφύγιο» που ακούει στο όνομα «χρυσός», πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ,έχοντας ξεπεράσει το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγκιά,καταγράφοντας άνοδο άνω του 50% από την αρχή του έτους.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων επηρεάζει άλλωστε και άλλους παγκόσμιους παράγοντες, ανεξάρτητα από την προθυμία τους να συμμετάσχουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν ως προϋπόθεση για την υπογραφή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, την τήρηση «αντικινέζικων» δεσμεύσεων.

Η Ευρώπη απειλείται

Η Ευρώπη είναι η περιοχή που επηρεάζεται περισσότερο από την αμερικανική πολιτική πίεση και τη ροή των κινεζικών εξαγωγών. Οι εμπορικοί πόλεμοι και η στρατιωτικοποίηση ορισμένων οικονομικών θέσεων ισχύος, καθιστούν τη ροή αγαθών πολύ πιο επισφαλή. Οι Ευρωπαίοι πλήρωσαν και εξακολουθούν να πληρώνουν επίσης τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, ακολουθώντας πρόθυμα τα καταστροφικά σχέδια του βαθέως αμερικανικού κράτους.

Η ανθρωπότητα έχει εισέλθει για τα καλά σε έναν κόσμο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται όλο και περισσότερο με βάση όχι αυτό που μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε, αλλά αυτό που μας επιβάλουν οι ισχυροί του πλανήτη. Ισχυροί με αντίπαλα συμφέροντα φυσικά, που οι αδύναμοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη.

Οι μόνοι που δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν ή αρνούνται να κατανοήσουν τη νέα κατεύθυνση του κόσμου, είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. «Πολιτικοί νάνοι» που το μόνο που κοιτάζουν είναι πώς θα γαντζωθούν στην «καρέκλα» τους για μεγαλύτερο διάστημα.

Βλέπουμε για παράδειγμα τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να γελοιοποιείται συνεχώς, μόνο και μόνο για να μην χάσει την εξουσία του. Η «σαπουνόπερα» Μακρόν έφτασε στο σημείο να ξαναδιορίζει πρωθυπουργό που είχε παραιτηθεί πριν τέσσερις… ημέρες!

Μόνο που η αδυναμία της Γαλλίας δεν είναι μόνο πολιτική και σίγουρα δεν βοηθά το μέλλον της ΕΕ.

Ανατριχιαστικό μήνυμα

Ο διάσημος Αμερικανός επενδυτής Ρέι Ντάλιο εξέδωσε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα την Παρασκευή, κάνοντας λόγο για ένα κλίμα πολύ παρόμοιο με αυτό των ετών που προηγήθηκαν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον, ο διάσημος επενδυτής προειδοποίησε ότι αρκετοί εμφύλιοι πόλεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα μέρη του κόσμου , κάτι που δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, παρά το γεγονός ότι είναι η πιο επικίνδυνη τάση από όλες όσες παρατηρούνται.

Η πόλωση των δυτικών κοινωνιών αρχίζει να δημιουργεί ένα κοινωνικό ρήγμα που καθίσταται αγεφύρωτο. Οι έντονες παγκόσμιες συγκρούσεις και η ανισότητα πλούτου δημιουργούν επίσης ένα περιβάλλον με «πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε», λέει ο διάσημος επενδυτής. Διαφωνεί κανείς;