Παραγωγοί στρεβλών

Λάβετε θέσεις, θα την αυξήσουμε, σίγουρα ναι. Την παραγωγικότητα, καλέ.

Ποιοι; «Κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι η Πολιτεία και οι επιχειρήσεις, και οι αντίστοιχες πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές». Ξεκάθαρος ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ. «Είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων».

Δηλαδή, το κράτος επιλέγει τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή στα βασικά και οι επιχειρήσεις -η πλειονότητά τους προφανώς- δεν επενδύουν αρκετά σε τεχνολογία, οργάνωση, καινοτομία κ.α. Δεν υπάρχουν λεφτά; Υπάρχουν. Άλλα βάρη, όμως, άρχουν. Από το υψηλό ενεργειακό κόστος έως το θεσμικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, όμως, συμβαίνει και κάτι άλλο. Αντιγράφω από τη φετινή ετήσια έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σελ. 84. «Η επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών είχε ως αποτέλεσμα μία ήπια ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία μεταξύ 2019 και 2024 αυξήθηκε κατά 1,2% σε πραγματικούς όρους. Σε κλαδικό επίπεδο, η παραγωγικότητα ενισχύθηκε θεαματικά στον κλάδο των Κατασκευών (52,2%), της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (20%) και στις Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (45,4%). Στη Μεταποίηση και στις Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 15% και 17% αντίστοιχα. Η παραγωγικότητα μειώθηκε μόνο στην περίπτωση του αγροτικού τομέα». Πολλά βαριά η γεωργική και η βοσκική, γιατί να επενδύσεις εκεί, όταν μπορείς να πάρεις αλλιώς το χαρτί.

Στη σελ. 85 αρχίζουν τα ωραία του κουρέα. «Σε πλήρη αντίθεση, το πραγματικό ωρομίσθιο στο ίδιο διάστημα μειώθηκε στους περισσότερους κλάδους. Στις Κατασκευές και στις Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες μειώθηκε κατά 19,9% και 19,7% αντίστοιχα. Στη Μεταποίηση έμεινε στάσιμο, ενώ στον κλάδο του Εμπορίου, μεταφορών, εστίασης και παροχής καταλυμάτων μειώθηκε κατά 10,6%. Συνολικά, το μέσο πραγματικό ωρομίσθιο μειώθηκε κατά 4,7%».

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η παραγωγικότητα πάει καλά. Είναι πολλά τα στρεβλά.