Για το Νόμπελ Οικονομίας, ούτε λόγος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχασε το Νόμπελ Ειρήνης, παρά τις πιέσεις που άσκησε ο ίδιος προσωπικά, το οποίο απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Παρότι ο Τραμπ αυτοαποκαλούνταν «πρόεδρος της ειρήνης» και ισχυριζόταν ότι είχε «τερματίσει έξι ή επτά πολέμους», επικαλούμενος συμφωνίες όπως η αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, καθώς και τη διαμεσολάβησή του στη Γάζα, η Επιτροπή Νόμπελ δεν συγκινήθηκε.

Βέβαια, κάποιες απονομές του εν λόγω βραβείου στο παρελθόν θεωρούνται αμφιλεγόμενες, αλλά αυτή τη φορά δεν υπέκυψε στις πιέσεις.

Ο Λευκός Οίκος, αφού κατήγγειλε την επιτροπή ότι «έβαλε την πολιτική πάνω από την ειρήνη», μεταθέτει τον στόχο για τη λήψη του βραβείου το 2026.

Μέχρι τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θέλει να είναι πραγματικά υποψήφιος και όχι αυτοπροτεινόμενος, θα πρέπει να αποφεύγει τις αντιφάσεις στην εξωτερική πολιτική και, επιπλέον, «Απόστολος της ειρήνης» με πωλήσεις όπλων σε αντιμαχόμενους δεν νοείται.

Επίσης, στη Γάζα, εάν είχε παρέμβει νωρίτερα, θα είχαν αποφευχθεί οι θάνατοι χιλιάδων αμάχων, ενώ όσοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, για να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς, επιστρέφοντας θα είχαν περισσότερες ελπίδες να βρουν το σπίτι τους. Διότι τώρα τα καραβάνια γυρίζουν στον τόπο τους, αλλά δεν ξέρουν τι θα βρουν εκεί που ήταν οι εστίες τους.

Το επόμενο μέτωπο είναι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, τον οποίο επρόκειτο να τελειώσει σε 24 ώρες, αλλά αυτό το «24ωρο» έχει διασταλεί τόσο θεαματικά, που ξεφεύγει και από τα όρια της «Θεωρίας της Σχετικότητας». Μάλιστα, όχι μόνο ξεφεύγει του «24ώρου» αλλά και κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Κοντολογίς, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει μεγάλες πιθανότητες να λάβει κάποια στιγμή το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ο προκάτοχός του, Μπαράκ Ομπάμα, στον οποίο είχε απονεμηθεί «προκαταβολικά», στην αρχή της θητείας του.

Αλλά εκεί που δεν έχει απολύτως καμία πιθανότητα διεκδίκησης είναι το Νόμπελ Οικονομίας. Κάθε φορά που η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να ισορροπήσει, πυροδοτεί μια βόμβα και τινάζει τις αγορές στον αέρα. Όπως η χθεσινή ξαφνική ρήξη με την Κίνα.