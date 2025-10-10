Λοιπόν, θα έχουν ειρήνη;

Λοιπόν, θα έχει η Μέση Ανατολή ειρήνη; Μετά από 733 ημέρες, σταματούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Η αυλαία των εχθροπραξιών με επιφυλάξεις για διεκδικήσεις, όμως, μπορεί να ξαναοδηγήσει σε πόλεμο.

Η ειρήνη είναι ζόρικη πολύ. Ακόμη και στον ορισμό της. Αν την ορίσουμε αρνητικά, αν εξαφανιστεί ο πόλεμος, θα γίνει καπνός και η ειρήνη. Φαεινότερο κι από τον Ηλιο ότι αυτό στις κοιλάδες του ευχολογίου θα μείνει. Στον αιώνα τον άπαντα και σε σύμπαντα ανθρώπινα, διάφορα. Είτε βίαια είτε όχι, η φύση μας, οι δύο καταστάσεις, πόλεμος και ειρήνη, σχετίζονται με άλλες φάσεις και εμπρόθετες πράξεις.

Η ειρήνη είναι ζόρικη πολύ. Ακόμη και η σημασιολογία της είναι θολή. Ο πόλεμος ξέρουμε. Λέξη πανάρχαια, από το ομηρικό ρήμα «πελεμίζω», με αρχική σημασία «φοβίζω τον εχθρό» (από υποθετικό τύπο πέλεμα «τρόμος», πρβλ. γερμαν. felma «τρόμος») και μάλιστα «κραδαίνοντας τη λόγχη», αφού η λέξη είναι ομόρριζη τού πάλλω.

Παλιά, παμπάλαιη κι η λέξη ειρήνη, κι αυτή ομηρική, η καταγωγή της όμως ασαφής (η σύνδεση με το είρω=συνδέω δεν γίνεται ευρύτερα δεκτή). Από τη ρίζα παγ/πακ- που σημαίνει «στερεώνω, ενώνω», όμως, (πήζω, πάγιος, πάγος κ.ά.) προήλθαν το λατινικό pax, απ’ όπου το γαλλικό paix και απ’ αυτό το αγγλικό peace.

«Προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στο δίκτυο Truth Social. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα αρχίσει τις καντιανές αναλύσεις (Kant Immanuel: «Για την Αιώνια Ειρήνη») και θα βολευτεί με γήινες λύσεις. Είμαι σίγουρη, γιατί αγνόησε δισταγμούς, προειδοποιήσεις και αντιρρήσεις και προχώρησε, όπως ξέρει, από το επιχειρηματικό λημέρι.

Φέρνει κέρδη το σεφέρι -έφερε και θα ξαναφέρει-, μα κι η ειρήνη μεγάλα μερίσματα δίνει. Όταν υπάρχει δικαιοσύνη. Ειδάλλως, ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους…