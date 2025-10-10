‘Ωτα ευήκοα;

Τα μηνύματα που πέρασε ο πρωθυπουργός προς το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, ήταν σαφέστατα, όπως εξάλλου και οι παραινέσεις του προέδρου του ΣΕΒ προς την κυβέρνηση.

Απαριθμώντας εν συντομία τις επισημάνσεις που ξεχώρισαν από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, αναφέρουμε καταρχάς την τριπλή προτροπή του προς την επιχειρηματική κοινότητα να μη διστάσει να προχωρήσει σε μισθολογικές αυξήσεις. Οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν την υπεραξία που παράγουν, οι επιχειρηματίες οφείλουν να καταστήσουν τους μισθούς ελκυστικότερους ώστε να διατηρήσουν το προσωπικό τους, σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή η άποψη ότι η ΑΙ μπορεί να οδηγήσει σε «πάγωμα» μισθών, ανέφερε ο πρωθυπουργός κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

Το δεύτερο μήνυμά του προς την επιχειρηματική κοινότητα αφορούσε τα κέρδη της αγοράς που, όπως είπε, πρέπει να επενδύονται στην ελληνική οικονομία, ώστε να παράγουν εκ νέου υπεραξία. Το υπονοούμενο ήταν ξεκάθαρο…

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ επεσήμανε ως επιτακτική την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ζήτησε από την κυβέρνηση επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, στήριξη της αγοράς για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ταχύτερη λειτουργία της Δικαιοσύνης, καθώς και τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι υπαινιγμοί από τον πρόεδρο του ΣΕΒ προς την κυβέρνηση ήταν επίσης ξεκάθαροι.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ισχυρότερου φορέα της αγοράς έδωσαν το στίγμα τους, υποδηλώνοντας με προσεκτικές – διπλωματικές, αλλά σαφείς αναφορές τα «θέλω» τους. Ο προσανατολισμός ήταν ξεκάθαρος. Το μόνο που απομένει είναι ευήκοα ώτα και από τις δύο πλευρές, ώστε οι δημόσιες τοποθετήσεις τους να δώσουν συνέχεια σε έναν γόνιμο διάλογο και να μην οδηγήσουν σε παθητικούς, αδιέξοδους, αντιπαραγωγικούς μονολόγους, τους οποίους ενδεχομένως να ακούσουμε και του χρόνου…