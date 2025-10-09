Καλή μας απόλαυση

Οι αναζητήσεις στην Google για τη λέξη «vegan» αυξήθηκαν σταθερά μετά το 2010, έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στις αρχές του 2020 και έκτοτε μειώνονται. Οι πωλήσεις εταιρειών όπως οι Beyond Meat και Impossible Foods, που παράγουν vegan burgers, μειώνονται επίσης. Το Eleven Madison Park, το εστιατόριο της Νέας Υόρκης που έκανε μετάβαση στη φυτική διατροφή μετά τον Covid-19, επαναφέρει το κρέας στο μενού του.

Τι έχω κατά νου; Μπιφτέκι και λουκάνικο, μεταξύ άλλων, από μπιζέλια και χυμό παντζάρι, δεν είναι κρέας. Μ’ ένα vegan μπροστά, λουκάνικο το λέμε παρ’ όλα αυτά.

Είναι, όμως, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα; Δηλαδή τόσο ικανοποιητικά, όσο τα προϊόντα που προσπαθούν να υποκαταστήσουν; Σύμφωνα με τους FT, κάπου εκεί χάθηκε η μάχη της vegan διατροφής. Συν ότι εμφανίστηκε μία άλλη τάση: η αποφυγή των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, ενώ σε χαμηλό βαρομετρικό -Covid, πόλεμοι, υψηλό κόστος ενέργειας, ιδεολογική μετατόπιση- χάθηκε η πίστη στη σωτηρία του πλανήτη.

Οι ευρωβουλευτές έπιασαν τον σφυγμό της εποχής, κι υποστήριξαν, με 355 ψήφους υπέρ και 247 κατά, πρόταση της Δεξιάς για την εμπορική, προφανώς, απαγόρευση της χρήσης όρων όπως μπριζόλα, λουκάνικο και χάμπουργκερ για προϊόντα που δεν περιέχουν κρέας.

Καλά, το μέτρο ξεβαφτίσματος πρέπει ακόμη να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη. Έμαθα εντέλει, δεν με ρίχνουν πια οι ιεραπόστολοι των Βρυξελλών.

Η ζέση τους δεν θυμίζει ανησυχία για την υγεία ή έγνοια για πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή υγιεινή διατροφή. Φαίνεται πως δεν είναι μοναδικό κριτήριο η προστασία του καταναλωτή.

Όπως δεν ήταν κριτήριο ποιότητας των αγγουριών η κυρτότητα. Ίσχυε, όμως, για 20 χρόνια η σχετική Οδηγία. Η διευκόλυνση των εμπόρων των μεγάλων χωρών ήταν η αιτία και η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία επιμελήθηκε τη συσκευασία.

Ιδιαίτερα σ’ αυτούς τους καιρούς, θα περίμενε κανείς ουσία. Στο φαΐ και την πολιτική. Mπον απετί.