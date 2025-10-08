Λέγοντας λίγα, αλλά υπονοώντας περισσότερα, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, άνοιξε μια «χαραμάδα» συναίνεσης μεταξύ των κομμάτων (ίσως με Σοσιαλιστές στο τιμόνι) προκειμένου να μην διαλυθεί η Εθνοσυνέλευση.

Το πιο κρίσιμο θέμα εν προκειμένω είναι αυτό του προϋπολογισμού: Το Παρίσι κινδυνεύει να φτάσει στο τέλος του έτους χωρίς νέο μπάτζετ.

Η Γαλλία εδώ και 1μιση χρόνο ζει την Ημέρα της Μαρμότας με αποκλειστική ευθύνη του προέδρου. Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ορίσει 5 πρωθυπουργούς από τον Ιανουάριο του 2024.

Τότε την είχε «πληρώσει» η Ελιζαμπέτ Μπορν, η οποία επωμίσθηκε το βάρος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης έναν χρόνο νωρίτερα, χωρίς φυσικά να βρει συναίνεση στην Εθνοσυνέλευση και με εκατομμύρια Γάλλους να βγαίνουν στους δρόμους.

Ενδεικτικό του χάους που βρίσκεται η Γαλλία, είναι ότι η ίδια η Μπορν, δήλωσε ότι ίσως θα έπρεπε να πάρουν πίσω (!) τη μεταρρύθμιση για το συνταξιοδοτικό – που πέρασε ο Μακρόν «νύχτα» κάνοντας χρήση του 49.3 το 2023, αυξάνοντας το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64.

Η παρέμβαση Εντουάρ Φιλίπ

Προφανώς ο Μακρόν βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ενώ πληθαίνουν οι φωνές από το στενό του περιβάλλον να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές. Η πιο βαρυσήμαντη παρέμβαση, ήταν εκείνη του πρώην πρωθυπουργού, Εντουάρ Φιλίπ. Τι είπε ουσιαστικά ο Φιλίπ (ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν συμφωνεί με την Μπορν στην απόσυρση του νομοσχεδίου για τις συντάξεις): Να κατατεθεί ο προϋπολογισμός και μετά ο Μακρόν να προκηρύξει προεδρικές εκλογές.

Ομοίως και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο «Ευνοούμενος» του Μακρόν, πρώην -πετυχημένος- Υπουργός Παιδείας και για λίγους μήνες πρωθυπουργός το 2024, πήρε αποστάσεις από τον Γάλλο πρόεδρο λέγοντας: «Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι κάνει πλέον ο Πρόεδρος». Προέταξε ωστόσο την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, αντιτιθέμενος στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Διαβάζοντας «πίσω» από τις λέξεις του Λεκορνί και ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο, και παρά το «όχι» σε νέα συνάντηση από Λεπέν και Μπαρντελά, η Γαλλία θα βρει μια προσωρινή ηρεμία: θα βρεθεί λύση στον προϋπολογισμό και μετά ο Μακρόν θα πιεστεί περισσότερο να προκηρύξει προεδρικές εκλογές, ανοίγοντας τον δρόμο στην Εθνική Συσπείρωση…