Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας υποβλήθηκαν το 2024 δύο μηνυτήριες αναφορές. Στις 29/4 από 165 εγκαλούντες-συγγενείς των θυμάτων και στις 14/6 από πατέρα επίσης θυμάτων των Τεμπών για τη διερεύνηση αδικημάτων που καταλογίζονταν σε βάρος υπηρεσιακών παραγόντων που με οποιαδήποτε αρμοδιότητα ενεπλάκησαν στη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Και στις δύο αναφορές ζητούνταν, μεταξύ άλλων, και η άσκηση ποινικής δίωξης για σειρά αποδιδόμενων παραλείψεων και παραβάσεων σε βάρος των ιατροδικαστών που διενήργησαν τις νεκροψίες-νεκροτομές και συνέταξαν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των 56 εκ των 57 επιβατών που έχασαν τη ζωή τους.

Διενεργήθηκε από Εισαγγελέα Εφετών προκαταρκτική εξέταση, μεταξύ άλλων, και εάν παρέλειψαν να αιτηθούν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η δικογραφία αναπαύθηκε, με την υπ’ αριθ. 137/2024 πράξη, στο αρχείο «ως προς το σκέλος που αφορά στη διάπραξη παράβασης καθήκοντος ή άλλης αξιόποινης πράξης εκ μέρους των ιατροδικαστών».

Τώρα, ανασύρεται η δικογραφία και προαναγγέλλεται η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει, 31 μήνες μετά την τραγωδία: Γιατί δεν έγιναν, παρά μόνο στις 5 σορούς των εργαζομένων του ΟΣΕ; Τόσο προφανής και διαφανής ο μηχανισμός του βίαιου θανάτου;

Ξέρουμε με ποια αιτιολογία απορρίφθηκαν τα αιτήματα. Στην αρχή τούς είπαν να περιμένουν την έκδοση πορισμάτων σχετικά με την πυρόσφαιρα και μετά, όταν εκδόθηκαν τα πορίσματα, τους είπαν ότι δεν χρειάζεται εκταφή. Κι έπειτα έκλεισε η ανάκριση, ήρθε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το ωκεάνιο κοινωνικό κύμα και δέχτηκε η κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη μεγάλο πλήγμα.

Αφήνοντας τα λεγκαλιστικά -βρέθηκε, ως φαίνεται, παραθυράκι, ώστε να μην ανοίξει ξανά η κύρια ανακριτική διαδικασία και να μην καθυστερήσει η δίκη- επιστρέφουμε στα βασικά. Γιατί δεν έγιναν τοξικολογικές, ενώ είχε ξεσπάσει πυρκαγιά;

Βαριά δουλειά η αναζήτηση στους επιβάτες της ανθρακυλοαιμοσφαρίνης;