Το μεγάλο βήμα και το μεγάλο ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα

Η παραίτηση Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πετάει πέτρα στην παγωμένη λίμνη. Αλλάζει με θόρυβο τα πολιτικά δεδομένα, πιέζει την κυβέρνηση, παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων από την αντιπολίτευση και ανοίγει ένα τεράστιο ρίσκο για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.

Το εάν αυτό το ρίσκο θα του βγει θα μετρηθεί στις επόμενες κινήσεις του – από την έκδοση του (προεξοφλημένα sold out) βιβλίου του έως την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του σχηματισμού. Σε πρώτο χρόνο, όμως, το βέβαιο είναι πως στα δυόμισι χρόνια της αποχής του ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε το ταλέντο του πολιτικού παίκτη.

Σε όρους τακτικής, κάνει την κίνησή του στην κατάλληλη στιγμή. Λίγο νωρίτερα μπορεί να χανόταν, λίγο αργότερα μπορεί και να καιγόταν.

Σε όρους πολιτικής, επιχειρεί τη μεγάλη επανασύνδεση με την κοινωνία. Και για να το πετύχει αυτό αποσυνδέει τον εαυτό του από ένα απαξιωμένο πολιτικό σύστημα, από μια τελματωμένη αντιπολίτευση, αλλά και από ένα κόμμα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Δείχνει απλά, και μάλλον επώδυνα, ότι το νέο μπορεί να έρθει (εάν έρθει) μόνο μέσα από το οριστικό διαζύγιο με το παλιό.

Συναισθηματικά αυτό μπορεί να είναι βαρύ για τους πρώην συντρόφους και συνοδοιπόρους, είναι όμως πολιτικά έντιμο. Και είναι, επίσης, πολιτικά ηθικό στην εποχή της αποθέωσης του πολιτικού κυνισμού. Δεν υπάρχουν, άλλωστε, πολλοί πρώην πρωθυπουργοί, πρώην αρχηγοί αντιπολίτευσης και πρώην αρχηγοί κομμάτων που άφησαν την (όποια) καρέκλα για να πιάσουν το νήμα ξανά από την αρχή.

Από εδώ και πέρα η ιστορία θα μετρήσει αντίστροφα. Θα μετρήσει προτάσεις, πρόγραμμα, συμμαχίες και πρόσωπα. Μαζί, θα μετρήσει και την απόσταση από τις αυταπάτες και τα λάθη του παρελθόντος. Όχι από τα φαντάσματα του 2015 που ήδη επιστρατεύει η κυβέρνηση – αυτά έχουν ήδη κριθεί και μετρηθεί σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.

Θα μετρήσει όμως πόση απόσταση έχει διανύσει ο Αλέξης Τσίπρας από τη ματαιωμένη υπόσχεση του 2019: τότε που ο ίδιος είχε δεσμευτεί στο 32% που τον στήριξε πως θα χτίσει μαζί του τη νέα, μεγάλη δημοκρατική – προοδευτική παράταξη. Εκείνη η υπόσχεση δεν τηρήθηκε. Τώρα όμως δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Και ο πρώτος που το γνωρίζει αυτό είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας…