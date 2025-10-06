Οι τοξικές τοξικολογικές των Τεμπών

Τα γεγονότα: 1.Την περασμένη εβδομάδα μία 28χρονη έγκυος πεθαίνει στο νοσοκομείο της Άρτας από αλλεργικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβίωσης. Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας ζήτησε διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Άρτας έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας για εκταφή, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις για να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια της γυναίκας.

2.Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζητούν εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις. Η εισαγγελία επιτρέπει μόνον την εκταφή, διενέργεια ελέγχου DNA και όχι τοξικολογικές εξετάσεις. Η απεργία πείνας του γονέα θύματος των Τεμπών με αίτημα τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του συνεχίζεται, δηλώνει «θα πάω μέχρι τέλους, έχω δικαίωμα να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δεν θα μου το στερήσει κανένας αυτό» και επί μέρες συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις χιλιάδων πολιτών, όλων των κομμάτων πλην Ν.Δ., με εξαίρεση νεοδημοκρατών στελεχών όπως Δένδιας, Αβραμόπουλος. Ο πρωθυπουργός, δεν τολμά να πάρει θέση στο καυτό κοινωνικό θέμα, αδιαφορώντας για τη λαϊκή οργή και επιτρέποντας τον προκλητικό λόγο στον υπουργό Υγείας που αυτός επέλεξε.

3.Στην περίπτωση των θυμάτων των Τεμπών, δεν έγιναν πλήρεις νεκροψίες και τοξικολογικές εξετάσεις όπως απαιτεί η τήρηση της ιατροδικαστικής δεοντολογίας, ούτε διατάχθηκε έρευνα για απόδοση ευθυνών για τις ουσιώδεις αυτές παραλείψεις.

Οι επιστημονικές καταγραφές

«Στόχοι νεκροψίας-νεκροτομής είναι η διάγνωση της αιτίας του θανάτου (τελική, ενδιάμεση, αρχική), η εκτίμηση του χρόνου θανάτου, η αναγνώριση του πτώματος και η δειγματοληψία βιολογικών υλικών και πειστηρίων. …Γίνεται δειγματοληψία βιολογικών υλικών και λήψη ακτινογραφιών. Στη συνέχεια, παραγγέλλονται εργαστηριακές εξετάσεις, όπως παθολογοανατομικές, τοξικολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές, αιματολογικές, DNA κλπ».

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=241

«Σε περιπτώσεις βίαιων θανάτων απαιτείται επιπλέον και τοξικολογική εξέταση για να είναι ολοκληρωμένη η ιατροδικαστική εξέταση». (https://www.iatrodikastis.com/blog/diadikasia-nekropsias-nekrotomis)

Ερωτήματα

1.Ο εισαγγελέας Άρτας δέχεται αμέσως εκταφή και νεκροψία, η οποία προβλέπει απαραιτήτως τοξικολογικές εξετάσεις για να θεωρηθεί η νεκροψία πλήρης και έγκυρη. Ο εισαγγελέας στην Αθήνα, δεν επιτρέπει τοξικολογικές εξετάσεις. Ποιος από τους δύο ερμηνεύει ορθώς τον νόμο;

2.Πέραν νόμων και τύπων, η Δικαιοσύνη δεν διαθέτει ίχνος ανθρωπιστικής ματιάς, δεν συγκινείται από το δράμα των γονέων που απαιτούν εξηγήσεις για τα πραγματικά αίτια θανάτου των παιδιών τους και είναι τελικώς απρόσωπη; Μπορεί να είναι και απάνθρωπη;

3.Η πείσμων άρνηση των… Αρχών για τοξικολογικές εξετάσεις των θυμάτων των Τεμπών, παρά την παλλαϊκή αντίδραση, δεν δημιουργούν ευλόγως υποψίες απόκρυψης στοιχείων; Ποιος φοβάται τι;

4.Τα Μέσα Ενημέρωσης δεν είδαν την δισυπόστατη δράση Εισαγγελικών Αρχών Άρτας-Αθήνας, δεν προβληματίστηκαν οι δημοσιογράφοι που μας βομβάρδιζαν επί ημέρες με το πόσα αυτοκίνητα κατάστρεψε κάποιος ηθοποιός;