«Είναι το στοιχειώδες … Κυριάκο»

Πολύ μελάνι χύθηκε και ακόμη περισσότερες ερμηνείες «ανακαλύφθηκαν», για να εξηγηθεί η άποψη που «ως πατέρας» διατύπωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Τι είπε ο Δένδιας; Το αυτονόητο: «Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του».

Είναι, άλλωστε, το αυτονόητο, το στοιχειώδες, που συμμερίζονται σχεδόν οι εννιά στους 10 Έλληνες, όπως έδειξε δημοσκόπηση της εταιρείας qed.

Όποιος γνωρίζει καλά τον υπουργό Άμυνας, καταλαβαίνει πως δεν είχε προσχεδιάσει την παρέμβασή του στη Βουλή. «Βγήκε από μέσα του, εκείνη τη στιγμή, γιατί πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος», λένε στενοί συνεργάτες του. «Ήταν μια αυθόρμητη, ανθρώπινη αντίδραση, που αποτυπώνει πλήρως τον χαρακτήρα του».

Το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές της Ν.Δ. τάχθηκαν επίσης υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, δεν σημαίνει πως εξυφαίνεται κάποια συνωμοσία.

Εύλογη, άλλωστε, η απορία: αφού δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτό, γιατί δεν δίνεται άδεια και για τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων;

«Άρκτου παρούσης, τα ίχνη μη ζήτει». Όταν η αρκούδα είναι εδώ, μην ψάχνεις τα ίχνη της, έγραφε ο σχετικά άγνωστος αρχαίος Έλληνας συγγραφέας και λυρικός ποιητής, Βακχυλίδης, του οποίου οι στίχοι ανακαλύφθηκαν ευτυχώς το 1896 σε έναν μεγάλο πάπυρο, σε αιγυπτιακό τάφο.

Δεν χρειάζεται άλλωστε πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι «η αρκούδα είναι εδώ», ότι είναι πάνδημη η υποστήριξη στα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων.

Ο κλονισμός της κυβέρνησης γιγαντώνεται όσο το Μέγαρο Μαξίμου κρύβεται πίσω από το γράμμα του νόμου, δηλώνοντας «αναρμοδιότητα» στο αίτημα Ρούτσι. ‘Η, ακόμη χειρότερα, αν συνεχιστεί η απόπειρα να στοχοποιηθεί ο Ρούτσι με ερωτήματα αν είναι πραγματική η απεργία πείνας. ‘Η αν οι θεράποντες ιατροί του Ρούτσι είναι πολιτικά αντίπαλοι της κυβέρνησης. Όπως δηλαδή ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, ο Βενιζέλος, ο Αβραμόπουλος και τόσοι άλλοι…

Έτσι όμως μεγαλώνει το πολιτικό κόστος.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια, πέρα από τη δύσκολη καθημερινότητα, τροφοδοτείται από την αίσθηση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών ή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στοιχειώδες, αγαπητέ μου… Κυριάκο», όπως θα έλεγε και ο Σέρλοκ Χολμς, παραφράζοντας τον Γουάτσον…