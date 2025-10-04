Μητσοτάκης εναντίον Δένδια: Μεγάλη αναταραχή δύσκολη κατάσταση για την ηγεσία της ΝΔ

Το τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Δένδια μετά την παρέμβασή του την Πέμπτη, στο θέμα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, είναι ενδεικτικό όχι μόνο της ανησυχίας που προκαλεί στο εσωτερικό της κυβερνώσα παράταξης ο αγώνας ενός πατέρα για να μάθει τα αίτια του θανάτου του παιδιού του.

Είναι αποκαλυπτικό των διεργασιών στο εσωτερικό της ΝΔ και των σεναρίων για αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει. Σενάρια τα οποία έβαλε ο πρωθυπουργός στην δημόσια ατζέντα έστω και εάν για να τα απαξιώσει δήλωσε ότι αφορούν 1000 ανθρώπους πέριξ της πλατείας Κολωνακίου.

Μετά από το σύνολο των πολιτών κομμάτων, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα και τον Βαγγέλη Βενιζέλο, θέση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι πήρε ο υπουργός Αμύνης.

Είπε ο Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής: «Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του». Άφησε όμως και αιχμές κατά άλλων κυβερνητικών στελεχών κυρίως του Άδωνη Γεωργιάδη λέγοντας: «Δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Με μία πρώτη ανάγνωση ο Νίκος Δένδιας είπε το αυτονόητο με το οποίο συμφωνούν το 99% των Ελλήνων που επίσης απορούν: αφού δεν έχουν τίποτε να κρύψουν γιατί δεν δίνουν άδεια για πλήρεις εξετάσεις ώστε να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου;

Αποδοκιμασία

Γιατί όμως να δυσαρεστηθεί το Μέγαρο Μαξίμου και να του τηλεφωνήσει ο πρωθυπουργός προκειμένου να τον επαναφέρει στην τάξη; Ο υπουργός πάντως από το βήμα της Βουλής ξεκαθάρισε ότι δεν παίρνει τίποτε πίσω από την αρχική του δήλωση.

Συνεργάτες του υπουργού Αμύνης επιβεβαιώνουν το τηλεφώνημα του πρωθυπουργού, αλλά προσθέτουν ότι «έγινε σε κλίμα συνεννόησης». Φιλικοί δημοσιογράφοι πήραν την γραμμή να εμφανίσουν ότι «το Μαξίμου κάλυψε τον Δένδια». Κάθε άλλο.

Η επίσημη απάντηση στον υπουργός Αμύνης ήλθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Στεκόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο (τον Πανό Ρούτσι) αλλά δεν πρόκειται ποτέ η παράταξη αυτή, η ΝΔ να μπει στη διαδικασία, είτε για να γίνει αρεστή, είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».

Μόνο φωτογραφία του Δένδια δεν είχε. Παράλληλα και παρά την «συνεννόηση», μία σειρά στελέχη – Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, Κώστας Σκρέκας, Μαξίμος Χαρακόπουλος – επιστρατεύθηκαν για λογαριασμό του Μαξίμου προκειμένου να «δώσουν διευκρινίσεις» για το τι ισχύει από την πλευρά της κυβέρνησης και τι εννοούσε ο Νίκος Δένδιας.

Είναι σαφές ότι ο υπουργός Αμύνης έσπασε την γραμμή του Μαξίμου. Μαζί του συμφωνούν αρκετοί βουλευτές με πρώτο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που δήλωσε: «Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι». Είναι κι άλλοι που προς το παρόν δεν το λένε δημοσίως. Τον προβληματισμό τον δίνει άλλος υπουργός ο οποίος λέει, σε κατ΄ίδιαν όμως, συζητήσεις: «εάν πάθει κάτι η υγεία του Πάνου Ρούτσι και προκληθεί κοινωνική έκρηξη, μπορεί η απόφαση να είναι της Δικαιοσύνης, αλλά η κυβέρνηση θα έχει το πολιτικό κόστος».

Αναταραχή και σενάρια

Σε κάθε περίπτωση η διαφοροποίηση Δένδια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα συζητήσεων και αναζητήσεων στο εσωτερικό της ΝΔ. Γι αυτό και ενόχλησε η δική του διαφοροποίηση και όχι πχ η προηγούμενη στο ίδιο μήκος κύματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Νίκος Δένδιας γενικότερα «ανοίγει περπατησιά», εγγράφοντας υποθήκες για την επόμενη ημέρα και παίρνει αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου – π χ όταν είπε ότι το SAFE είναι κερκόπορτα για την Τουρκία ή όταν διαφωνεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Τώρα χτυπάει και εκείνος σε ένα ευαίσθητο θέμα, τον αγώνα ενός γονιού για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού του εκφράζοντας το λαϊκό αίσθημα και τον κόσμο της ΝΔ. Το ότι ο Νίκος Δένδιας είναι με διαφορά ο πιο δημοφιλής υπουργός και υπ’ αριθμόν ένα “δελφίνος” έχει την σημασία του.

Η διαφοροποίησή του, όπως γενικότερα η ανησυχία εντός της ΝΔ, εγγράφονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η κυβέρνηση υποχωρεί δημοσκοπικά και συγκεντρώνει αρνητικές γνώμες σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία: ακρίβεια, οικονομία, εθνικά, μεταναστευτικό. Οι δημοσκοπικές εταιρείες που σταδιακά εγκαταλείπουν την αυθαίρετη εκτίμηση και παρουσιάζουν την πιο αξιόπιστη πρόθεση ψήφου δίνουν πλέον στη ΝΔ από 22% με 24%. Σε αυτό περιβάλλον προϊούσας αποδυνάμωσης βρίσκουν χώρο και αναπτύσσονται τα σενάρια.

Το ένα σενάριο που ξορκίζει ο πρωθυπουργός είναι η αλλαγή εν κινήσει με επικρατέστερο διάδοχο τον Νίκο Δένδια και την σύμφωνη γνώμη των καραμανλικών. Το άλλο που είναι πλέον βέβαιο είναι το κόμμα Σαμαρά που αποσκοπεί στην ανασύνθεση συνολικά του κεντροδεξιού χώρου. Προς το παρόν τα δύο σενάρια ξεκινούν από το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Το εάν συναντηθούν στην πορεία μένει να φανεί.

Ενδεικτικό των συζητήσεων στο εσωτερικό της ΝΔ, είναι ότι ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας, έσπευσε να δηλώσει: «Μια χαρά είναι η συνοχή της ΝΔ. Δεν κινδυνεύει και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι βέβαιοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση».

Προφανώς δεν απαντούσε επί ανύπαρκτου θέματος. Μάλλον αναταραχή δείχνει η κατάσταση στη ΝΔ που δεν είναι όμως ωραία κατάσταση για την ηγεσία.