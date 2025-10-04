Λέτε να ‘ναι μπέρι-μπέρι;

Το κακό παραμονεύει και την ήπειρο υπονομεύει. Μη μιλάς, μη γελάς, «κινδυνεύει η Ε.Ε. και η Δημοκρατία, βρίσκονται στην πιο σοβαρή από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατάσταση ασφαλείας».

«Η Δημοκρατία και η Ε.Ε. είναι κάθε μέρα υπό την απειλή επίθεσης».

«Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, σε μια κλίμακα του “10”, αυτήν τη στιγμή είμαστε στο “7”».

Πάμε τόσο δυνατά όσο λέει μία Φινλανδή στην Αθήνα ή είναι άλλη μία απόπειρα των εκλεκτών Ευρωπαίων συμπατριωτών, να πουλήσουν κινίνα, 800 δισ. ευρώ;

Η βεβαιότητα και η ένταση με προβληματίζει, ενώ έχουν ρευστοποιηθεί όλα τα αναλυτικά σχήματα που προσπαθούν να κατανοήσουν και να ταξινομήσουν τον κόσμο.

Σύμφωνοι, ζούμε σε μια εποχή συγκρουσιακής πολυμέρειας. Ο πόλεμος βρίσκεται ήδη από το 2022 στην Ευρώπη (Ουκρανία) και στη Μεσόγειο από το 2023. Αλλά, όλα η Μόσχα τα χαλνά;

«Χάλασε το καζανάκι της τουαλέτας; Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι φταίει η Ρωσία», γράφει η γερμανική Berliner Zeitung με μπόλικη δόση ειρωνείας για την πολεμική νεύρωση, που έχει αρχίσει να καταλαμβάνει κυρίως τη βόρεια Ευρώπη. Εδώ στον Νότο, άλλα κάνουν κρότο κι όχι δρόνοι (drones), σαμποτάζ, υβριδικές επιθέσεις και μανουβράζ.

Σύμφωνοι, τελείωσε η «ευτυχισμένη» υποτέλεια που «απολάμβανε» τις προηγούμενες δεκαετίες η Ευρώπη, έχοντας τις πλάτες του θείου Σαμ. Η παγκόσμια τάξη μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ η Ε.Ε. κινείται πολύ αργά. Αλλά, ποιος υπονομεύει τη Δημοκρατία; Μήπως, η διεύρυνση της ανισότητας γεννά δυσπιστία; Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα μια πλημμυρίδα δεν δίνει ώθηση σε όλα τα σκάφη.

Ίσως να υπάρχει και έλλειμμα πραγματικής ηγεσίας. Λέτε να είναι μπέρι-μπέρι, που σημαίνει «ακραία αδυναμία» και μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στο νευρικό σύστημα και την καρδιά;

Μήπως κίνδυνος για την Ε.Ε. είναι κι αυτοί που έχουν αναλάβει να τη σώσουν, καλέ;