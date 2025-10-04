Οικονομία σε ανάπτυξη, νοικοκυριά σε απόγνωση

Η οικονομία βρίσκεται σταθερά σε ανάπτυξη από το 2017 (με εξαίρεση το 2020, έτος πανδημίας) και τα τελευταία χρόνια επιτυγχάνει ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Τώρα, το πώς καταφέρνει να βρίσκεται, συγχρόνως, στην τελευταία ή στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. με βάση την αγοραστική δύναμη και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, μοιάζει ανεξήγητο, αλλά δεν είναι.

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των νοικοκυριών ασφαλώς και κηλιδώνουν το αφήγημα της ισχυρής ανάπτυξης, αλλά αυτό λένε τα στοιχεία. Και όσοι επιμένουν να τα αμφισβητούν, λέγοντας πως οι Έλληνες είναι μίζεροι και δηλώνουν φτωχοί χωρίς να είναι, ήρθε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Ιωάννης Τσουκαλάς, να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι το 2035 για να φτάσουν τα εισοδήματά μας στο επίπεδο που ήταν το 2009, προ των μνημονίων, και μέχρι το 2040 για να φτάσουμε τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Και στο διάστημα αυτό το ΑΕΠ πρέπει να αυξάνεται ετησίως με ρυθμό τουλάχιστον 2% και οι εταίροι που προπορεύονται να μην ανοίξουν ταχύτητα.

Παρόμοια ορόσημα σύγκλισης σε 10-15 χρόνια με τον μ.ό. της Ε.Ε. τίθενται από τη δεκαετία του 1980, αλλά το έτος της σύγκλισης διαρκώς μετακυλίεται.

Όμως, ακόμα και αν πιάσουμε τους αναπτυξιακούς ρυθμούς, πρέπει να δούμε και την «ποιότητα» της ανάπτυξης.

Με τα έως τώρα δεδομένα, δύσκολα θα ξεφύγουμε από το τετριμμένο «οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν». Αποκαλυπτική για την «ποιότητα» της ανάπτυξης είναι η τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ που καταγράφει πως ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ήταν στις -45,6 μονάδες, με τους Έλληνες να διατηρούνται σταθερά και με απόσταση από τον δεύτερο (Εσθονία με -34,4) στην κορυφή του σχετικού ranking στην Ε.Ε.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση βρέθηκε στις -65,9 μονάδες, όταν οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν στις +6,6 μονάδες στην Ε.Ε. και στις +7,3 στην Ευρωζώνη. Το 83% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, το 65% δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» και το 9% αντλεί από τις αποταμιεύσεις του.

Είναι σαφές πως η ανάπτυξη δεν φτάνει σε όλους και το μοντέλο αυτό πρέπει άρδην να αλλάξει.