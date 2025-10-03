Πάλι το άρθρο 86

Με αφορμή την επιχείρηση «Καλυψώ» για την απάτη στα τελωνεία -αυτήν την ωραία ιστορία, όπου, μεταξύ άλλων, είχε ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος στον Πειραιά 2,7 εκατ. ευρώ σε σακούλα με 100ευρα που ζύγιζε πάνω από 25 κιλά- ήρθε η Ευρωπαία eισαγγελέας στο ελληνικό χωριό, είδε τρεις υπουργούς, πήρε δεσμεύσεις, έδωσε συνεντεύξεις και τα έψαλε πάλι για το άρθρο 86.

«Ο μόνος τρόπος για να κλείσει αυτή η πληγή είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Αλλάξτε το Σύνταγμα για να μην ξανασυμβούν αυτά».

Κανένα πρόβλημα, απαντά η κυβέρνηση. «Το άρθρο 86 του Συντάγματος έχει προαναγγελθεί από τον πρωθυπουργό ότι θα έπρεπε να αλλάξει, για να μην οδηγούνται στη Δικαιοσύνη υπουργοί ως συνέπεια των εκάστοτε πολιτικών συσχετισμών, αλλά αυτά είναι προτάσεις που πρέπει να ενταχθούν στον διάλογο για τα άρθρα, όταν έρθει η ώρα για αναθεώρηση του Συντάγματος».

Για πολλοστή φορά ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ποινικής ευθύνης, διότι η πολιτική αναλαμβάνεται, σβήνει και χάνεται.

Δύο παρατηρήσεις, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

Μόλις το 2019 δεν αναθεωρήθηκε το άρθρο 86 από Βουλή με πλειοψηφία της Ν.Δ., συνεπώς όποιες αλλαγές θεωρούσε αναγκαίες είχε τη δυνατότητα να τις προωθήσει σε ανύποπτο χρόνο; Εδώ, όμως, ξέχασε για μία εξαετία να τροποποιήσει τον εκτελεστικό νόμο, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η κατάργηση της ρύθμισης περί σύντομης αποσβεστικής προθεσμίας για τους υπουργούς και οι χρόνοι παραγραφής να ακολουθούν εκείνους που ισχύουν για όλους τους πολίτες.

Ας πούμε, λοιπόν, ότι στις αναθεωρητέες διατάξεις που θα προτείνει η γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα θα είναι και το άρθρο 86. Πότε αναθεώρηση θα βρέξει;

Το 2029. Υπουργοί και υφυπουργοί, για πράξεις που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα υπάγονται πλέον στη δικαιοδοσία των τακτικών ποινικών δικαστηρίων; Είναι αυτά αδικήματα τα οποία θα μπορούσε ένας πολίτης να διαπράξει, ώστε να τεθεί ζήτημα ίσης μεταχείρισης;