Ευρωπαϊκό «βούτυρο» στον Ερντογάν

Περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την στρατιωτική υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία: Αυτή είναι η άποψη του Συμβουλίου και της Επιτροπής μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής τους στην Κοπεγχάγη Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συζήτησαν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και κυρίως τη δημιουργία ενός «τείχους drones» κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών «ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά». Δηλαδή, έναντι της Ρωσίας.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε, η πολεμική «υστερία», που καλλιεργείται ξαφνικά στη βόρεια Ευρώπη για «άγνωστης προέλευσης» drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των χωρών της περιοχής. Πρέπει φυσικά, να πειστεί η κοινή γνώμη να θυσιάσει το κοινωνικό κράτος, για τους εξοπλισμούς.

Έφτασε μάλιστα η Δανέζα, σοσιαλδημοκράτισσα πρωθυπουργός Μέττε Φρεντέρικσεν να λέει πώς διανύουμε στην Ευρώπη την πιο επικίνδυνη κατάσταση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο!

Καραδοκεί η Τουρκία

Αλλά το πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά, με την αύξηση της παραγωγής και την προστασία από τα drones, παραμένει ανοιχτό προς το παρόν. Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα σε δύο εβδομάδες, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να αποφασιστεί στην επόμενη σύνοδο κορυφής σε τρεις εβδομάδες.

Εδώ «καραδοκεί» φυσικά η Τουρκία- παγκόσμια πρωταθλήτρια στις εξαγωγές μη επανδρωμένων αεροσκαφών- που φιλοδοξεί να πλημμυρίσει την Ευρώπη με drones Bayraktar. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που θα κατασκευάζει σε συνεργασία με ιταλικές αμυντικές βιομηχανίες. Τον περασμένο Απρίλιο άλλωστε, η ιταλική αμυντική βιομηχανία Leonardo και η Τουρκική Baykar Technologies, με επικεφαλής τον γαμπρό του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, κατέληξαν σε συμφωνία για την κατασκευή στην Ιταλία στρατιωτικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Και σίγουρα, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για πολεμικά drones, όπως μπορεί να μιλάει για ιταλική… παρμεζάνα! .

Τουρκικά drones «made in EU»

Τουρκικά drones «made in Europe», δηλαδή που θα πληρώνονται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe. Χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, στον… Ερντογάν δηλαδή.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χορήγησης δανείων με πολύ χαμηλό επιτόκιο για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός έχει αφήσει να εννοηθεί βέβαια ότι αφήσει να εννοηθεί πώς θα ασκήσει βέτο στην χρηματοδότηση της Τουρκίας από το Safe, αν η Αγκυρα δεν άρει το casus belli κατά της Ελλάδας. Μόνο που το πρόγραμμα δεν προβλέπει ουσιαστικά την άσκηση βέτο, αλλά αποφάσεις κατά πλειοψηφία.

Αλλωστε, τουρκικές κρατικές αμυντικές εταιρείες συνάπτουν συμφωνίες με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό αυξάνει επίσης την επιρροή της Τουρκίας στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ.

Και σιγά βέβαια που θα θορυβηθούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Αγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Φτάνει να γίνει η «δουλειά» και να πάρουν drones από την Τουρκία. Αξίας κάπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ, το ένα.