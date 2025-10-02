Ο Μιχάλης και το παρακάλι

Ένα ξυπνητήρι χτυπά αχάραγα και ο Μάικ μας συστήνεται με το χαμόγελο στα χείλη. «102 ημέρες – 7 ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο· 120+ ώρες την εβδομάδα· λατρεύω να εργάζομαι σκληρά», έγραψε στο LinkedIn.

Είναι ο Μάικ καλά; Βασικά, είναι άνθρωπος ή δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η ηθοποιός, που δεν… υπάρχει, Τίλι Νόργουντ, αλλά πριν καν αρχίσει η καριέρα της συναντά αντιδράσεις;

Είναι ο Μάικ κάτι σαν κομοδίνο, που συμμορφώνεται απόλυτα με τις επιθυμίες των εργοδοτών, χωρίς εγώ. Δεν είναι όνειρο αυτό; Είναι προφανές για ποιον.

Ο Μάικ Λιμπερατόρε φαίνεται, στις λιγοστές φωτογραφίες που βρήκα, να μη σέρνει σαν βαρίδι το σαρκίο του, φαίνεται του κόσμου τούτου. Παρέμεινε τρεις μήνες, 102 ημέρες για την ακρίβεια, οικονομικός διευθυντής της xAI του Έλον Μασκ, προτού αυτομολήσει στον αντίπαλό του, Σαμ Άλτμαν, στην OpenAI.

Ο Μάικ, λέει, λατρεύει να εργάζεται σκληρά. Do the Maths. 120/7. 17 ώρες και κάτι ημερησίως. Aν κοιμάται 5 ώρες, του μένει κι ένα δίωρο για μετακινήσεις, φαγητό, προσωπική υγιεινή. Μέχρι εκεί. Βέβαια, ίσως να δουλεύει και κατά τη διάρκεια του γεύματος ή να μη μετακινείται. Μπορεί να κόψει ή να περιορίσει το μπάνιο, όπως ο συνιδρυτής της Αpple.

Να ένα μήλο. Άσε τον Μάικ, ο οποίος είχε οργανώσει χρηματοδότηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την xAI. Δεν μιλάμε για του Καρυωτάκη τη μίσθια δουλειά, «σωροί χαρτιών,/έγνοιες μικρές, και λύπες».

Άσε τον Μάικ και σκέψου τον Μιχάλη, να το ’χει ρίξει στο παρακάλι για να δουλεύει «επιτέλους» 13ωρο. «Ερχόντουσαν εργαζόμενοι και μας λέγανε: Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω 13 ώρες στις δύο ταβέρνες. Γιατί δεν μπορώ να μείνω 13 ώρες για να συμπληρώσει το εισόδημά μου στη μία;».

Και οι επιπτώσεις στην οικογένεια και την υγεία; «Πάμε για δουλειά/ό,τι και να κάνεις μην αναστενάζεις/Ξύπνα και με κέφι πάμε για δουλειά». Καρδιά και πλάτη φαρδιά, Μιχάλη. Θα το κάψουμε, πάλι.